Ajatko sähköllä? Google Mapsista on sinulle iloa – ja kohta vielä enemmän

Sähköautojen latauspisteitä voi hakea helposti Google Mapsissa, ja toiminnosta on tulossa pian entistä parempi.

Olipa käytössä ladattava hybridi tai täysi sähköauto, on latauspaikkojen saatavuus kriittinen tieto etenkin pidempiin matkoihin varautuessa. Google Maps osaa nykyään kertoa latauspisteiden sijainnin hakutoiminnolla.

Avaa Maps-sovellus ja kirjoita hakukenttään latauspiste tai latausasema. Näet kartalla sinua lähellä olevat sähköautojen latauspaikat. Maps esittää niistä myös vieritettävän listan.

Näet listan pisteistä etäisyyden ja osoitteen, johon voi suunnistaa painamalla sinistä reittiohjenappia. Voit myös suodattaa tuloksia niin, että esillä ovat vain sillä hetkellä auki olevat asemat.

Joistakin latauspisteistä näytetään niissä olevien latauspaikkojen lukumäärä ja joistakin jopa, kuinka moni on sillä hetkellä vapaana. Joskus nähtävillä on myös pistorasian tyyppi, joita on käytössä useita erilaisia.

Android Police kertoo Mapsiin juuri ilmestyneen suodattimen, jolla saa jo haettaessa esiin vain halutun tyyppiset liittimet. Tätä toimintoa ei vielä löytynyt Mapsin ajan tasalla olevasta suomenkielisestä versiosta, mutta se lienee tulossa lähiaikoina.