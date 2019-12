Näitä lukuja Netflix piilotteli vuosikaudet – näin yhtiölle virtaa rahaa eri puolilta maailmaa

Netflix on vihdoin kertonut laajasti ja tarkasti käyttäjäluvuistaan.

Yhdysvaltalainen videoiden suoratoistopalvelu Netflix on ensimmäisen kerran kertonut tilaajamääränsä kehityksestä alueittain ympäri maailman. Asiasta kirjoittavan BGR:n mukaan tähän asti Netflix on tyytynyt ilmoittamaan vain Yhdysvaltain ja koko maailman lukunsa.

Netflix toimitti Yhdysvaltain arvopapereita valvovalle SEC:lle tietoja, joiden mukaan palvelulla oli syyskuun lopussa yli 158 miljoonaa tilaajaa koko maailmassa. Niistä 67,1 miljoonaa on Yhdysvalloissa ja Kanadassa, 47,4 miljoonaa Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa (Emea), 29,4 miljoonaa Latinalaisessa Amerikassa ja 14,5 miljoonaa Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Luvuista näkyy myös tilaajamäärän kehitys. Yhdysvalloissa se on viime vuosineljännekset pitkälti polkenut paikoillaan, kun taas etenkin Emea-alueella kasvu on ollut reipasta. Heinä–syyskuussa tänä vuonna Netflix sai alueella yli kolme miljoonaa uutta tilaajaa.

Samalla selvisi, paljonko Netflix tekee rahaa tilaajaa kohden eri alueilla. Eniten tuottavat pohjoisamerikkalaiset käyttäjät, jotka tuovat yhtiölle keskimäärin 12,36 dollaria kuukaudessa kukin. Emeassa tuotto on keskimäärin 10,26 dollaria kuukaudessa, kun taas vähiten tuottavat Latinalaisen Amerikan tilaajat, 8,21 dollaria kuukaudessa.

Maakohtaisesti lukuja ei kerrota, joten esimerkiksi Suomen tilaajamäärä ja sen kehitys jäävät yhä arvoitukseksi.

Muualla on tutkittu, että suomalaisen Netflix-käyttäjän kohtalo on verrattain kurja, koska korkeaan tilausmaksuun nähden sisältöä on katsottavissa vähän.