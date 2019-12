Viranomainen päätti: Vihattu markkinointikeino on myös laiton

Aikakauslehden myynti robottipuheluilla edellyttää suostumusta kuluttajalta ja rikkoo lakia, kuluttaja-asiamies toteaa. Kustantaja sanoo jo lopettaneensa puhelut.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vaatii LehtiMoguli-nimistä kustantajaa lopettamaan lainvastaisiksi katsotut robottipuhelut. Tiedotteen mukaan kuluttajaviranomaisille on tehty loppukesästä 2018 lukien runsaasti ilmoituksia robottipuheluista, joissa on tarjottu Elmo-aikakauslehden tilausta. Puheluita on kuvailtu aggressiivisiksi, asiattomiksi ja häiritseviksi.

Kuluttaja-asiamies odottaa LehtiMogulilta tammikuussa sitoumusta luopua sellaisista robottipuheluista, joihin kuluttajat eivät ole antaneet ennalta suostumustaan. Toisin kuin perinteiset myyntipuhelut, robottipuhelut edellyttävät vastaanottajan suostumusta.

LehtiMogulin mukaan robottipuhelut lopetettiin jo viime kesäkuussa.

– Emme ole soittaneet yhtään robottipuhelua 25.6.2019 jälkeen. Kaikki myyntipuhelut on tehty sen jälkeen perinteisin ihmisvoimin, vastaa Elmo-lehden päätoimittaja ja LehtiMogulia perustamassa ollut Jukka Rönkä IS Digitodaylle.

Röngän mukaan robottipuheluja ei jatketa. Hän sanoo niiden olleen enemmänkin mielenkiintoinen kokeilu kuin yritys säästää markkinointikuluissa.

Suostumus oltava

Kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen taustalla on tietosuojavaltuutetun toimiston lausunto, jonka mukaan LehtiMoguli ei ole kerännyt kuluttajilta automatisoidut puhelut mahdollistavaa suostumusta. Näin ollen sen katsotaan rikkoneen sähköisen viestinnän palveluista annetun lain suoramarkkinointia koskevia säännöksiä.

Toisaalta kuluttajansuojalain mukaan markkinointi ei saa olla myöskään hyvän tavan vastaista, eli selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. LehtiMogulin toiminnan tulkitaan rikkoneen lakia myös tältä osin.

– Robottipuhelut ovat uusi markkinointitapa, joka tietysti hämmentää kuluttajia, varsinkin kun puheluita toteutetaan lainvastaisella tavalla. Tällaisiin tapauksiin on tärkeä puuttua, ettei vääränlainen käytäntö leviä laajemmalle. On myös hyvä, että kuluttajat ovat aktiivisia ja ilmoittavat ongelmista, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.

Jukka Röngän mukaan ongelma syntyi robottipuheluiden mahdollistamasta suuresta puhelumäärästä. Hänen mukaansa kielteistä palautetta ei tullut prosentuaalisesti sen enempää kuin normaalissa puhelinmyynnissä.

”Häiritsevää, painostavaa, törkeää”

KKV havahtui robottipuheluihin viime vuonna. Roboteilla harjoitettu lehtimyynti on aiheuttanut jopa hätäännystä.

– Useat ilmoittajat ovat kokeneet tällaisen markkinoinnin hyvin häiritsevänä, painostavana ja suorastaan törkeänä. Erityisesti ihmisiä on häirinnyt, ettei robotti kykene keskusteluun kuten luonnollinen henkilö. Osa ilmoittajista oli hätääntynyt siitä, että vaikka oli mielestään selvästi kertonut puhelun aikana, ettei halua tilata mitään, nauhoite puhui kuitenkin edelleen siihen tapaan kuin tilaus olisi jo syntynyt, KKV:n erikoisasiantuntija Saija Kivimäki kertoi kesäkuussa.

KKV:n mukaan robottipuheluihin liittyy muitakin ongelmia. Robotin pitäisi esimerkiksi vastata kuluttajien kysymyksiin ja lukea ostajan kykyä ymmärtää mitä on ostamassa.

– Teknologia oli jo nyt kypsää tietynlaisille puheluille ja olosuhteille, mutta jos esimerkiksi joku soitti autosta, robotilla oli haasteita kuulla mitä toisessa päässä sanottiin, ja silloin keskusteluista tuli helposti koomista, toteaa LehtiMogulin Rönkä.

– Olen edelleen vakuuttunut, että tällainen automaatioteknologia yleistyy myös telemarkkinoinnissa, mutta Elmon kaltaisen asiantuntijalehden myymiseen se ei vielä sovellu optimaalisesti, Rönkä jatkaa.