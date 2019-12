Facebook myönsi: Paikannuksen pois päältä kytkeminen ei auta – näin yhtiö tietää, missä olet

Facebook selvittää, kuinka se seuraa käyttäjiään vaikka nämä olisivat kytkeneet sijainnin seurannan pois päältä puhelimessaan. Asiasta kertoo The Hill.

Yhdysvaltalainen yhteisöpalvelu Facebook on joutunut valottamaan keinojaan seurata käyttäjiään tilanteissa, joissa he ovat kytkeneet paikannustoiminnon pois päältä puhelimessaan. Yhtiö jatkaa seurantaa, vaikka käyttäjä kieltäytyisi, ja tekee sillä rahaa.

The Hillin uutisoima selvitys on vastaus kahdelle amerikkalaiselle senaattorille Christopher Coonsille ja Josh Hawleylle, jotka pitävät yhtiön toimintaa arveluttavana. Facebookin apulaistietosuojajohtaja Rob Sherman sanoo Facebookin jatkavan käyttäjiensä seurantaa toisin keinoin, jos puhelimen sijaintipalvelut on sammutettu. Se tapahtuu seuraamalla käyttäjän ip-osoitetta, hänen muita verkkoyhteyksiään ja hänen toimintaansa.

Käyttäjän sijainti voidaan päätellä esimerkiksi, jos hän toistuvasti sanoo osallistuvansa tapahtumiin samassa kaupungissa tai jos kaveri tägää käyttäjän päivitykseen, jossa tämä kertoo tulleensa esimerkiksi ravintolaan. Sijainti on ratkaiseva tieto Facebookin rahakoneelle, eli mainosten kohdentamiselle, Sherman vahvisti. Joskin hänen mukaansa yleensä mainokset kohdistetaan kaupungin tai laajemman alueen mukaan.

Yhdysvalloissa tutkitaan Facebookin toimintaa laajemminkin. Joukko osavaltioita epäilee palvelua kilpailun tukahduttamisesta ja käyttäjien tietojen vaarantamisesta.

Facebookin seuranta ulottuu myös käyttäjiä edemmäs. Viime vuonna toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertoi yhtiön keräävän tietoja ihmisistä, jotka eivät ole Facebookin käyttäjiä.