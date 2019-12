Nyt se on tehty: Telia sammutti viimeisen kuluttajan lankapuhelimen

Telian lankapuhelinverkon alasajo on ainakin kuluttajien osalta valmis. Verkon laitteiden purkamisessa on vielä töitä jäljellä.

Teleoperaattori Telia kertoo sulkeneensa lakkautettavan lankapuhelinverkkonsa liittymät syksyn aikana. Tammikuussa ilmoitettu alasajo on johtanut yli 6000 kuluttajaliittymän sulkemiseen ja niistä viimeiset sammutettiin lokakuussa. Isojen yritys- ja yhteisöasiakkaiden teknologian vaihto on edennyt yrityskohtaisten suunnitelmien mukaan vuoden loppua kohden.

Tiedotteen mukaan alasajo on sujunut ongelmitta. Vajaa puolet kuluttajista on jatkanut vanhan lankapuhelinnumeron käyttöä pöytä-gsm-puhelimella, kun taas kolmannes ei ole tarvinnut korvaavaa palvelua ollenkaan. Osa liittymistä on ollut käyttämättömiä.

Telian tekemä alasajo ei vielä tarkoita täydellistä kuolemaa lankapuheluille Suomessa. Elisalla on ollut Teliaa enemmän lankapuhelinliittymiä, ja Elisan edustaja arvioi Ylelle vuonna 2017, että lankapuhelut elävät Suomessa vielä kymmenisen vuotta.

Traficomin mukaan Suomessa oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla vielä 291 000 kiinteää puhelinliittymää. Niistä 107 000 oli kuluttajien käytössä.

Teliallakin riittää vielä hommia. Sen täytyy jatkaa lankapuhelinverkon keskusten, keskittimien ja muiden laitteiden purkamista.