Windowsin omaan selaimeen tulee ensi kuussa iso muutos – tästä on kyse

Läpikotaisin uusittu Edge alkaa asentua Windows 10 -tietokoneisiin tammikuussa.

Microsoftin aikeet kokonaan uusitun Edge-selaimen jakamiseksi käyttäjille ovat selkiytyneet, muun muassa ZDNet ja Windows Latest kertovat. Microsoft alkaa jaella uutta Edgeä automaattisena päivityksenä 15. tammikuuta 2020 lukien.

Automaattinen päivittäminen uuteen Edgeen koskee Windows 10:tä versiosta 1709 alkaen ja tapahtuu kuukausittaisista tietoturvapäivityksistä tutun Windows Updaten kautta. Päivitys korvaa vanhan Edgen ja tuo tilalle selaimen, joka käyttää samaa teknologiaa kuin esimerkiksi Google Chrome. Päivityksen jälkeen Edgen vanhat pikakuvakkeet tai valikkonapit ohjaavat automaattisesti uuteen Edgeen.

Päivitystä ei voi estää muuten kuin käyttämällä yrityksille suunnattua Blocker Toolkit -työkalua. Sen pitäisi kyllä toimia myös Windows 10:n kotiversiossa, mutta Microsoftin katse on selvästi yrityksissä. Työkalun käyttö voi olla kuluttajalle hankalaa, ja vanhassa Edgessä pitäytyminen voi altistaa käyttäjän tietoturvauhkille.

Uusi edge perustuu Chromium-nimiseen ohjelmistomoottoriin. Niinpä useimpien Chromelle tehtyjen laajennusten oletetaan toimivan sellaisenaan myös uudessa Edgessä. Lisäksi Microsoft pyrkii siirtämään käyttäjän vanhat laajennukset mahdollisuuksien mukaan uuteen Edgeen päivityksen yhteydessä.

Selaimen toiminnallisuutta lisäävien laajennusten tarjonta on ollut verrattain pientä Edgessä etenkin Chromeen verrattuna. Siltikin jotkut käyttäjät saattavat menettää jonkin hyödyllisen toiminnon päivityksen yhteydessä, jos laajennuksesta ei ole tehty yhteensopivaa uuden Edgen kanssa.

Uuden Edge-selaimen on määrä päivittyä selvästi aiempaa nopeammin. Luvassa on uusia ominaisuuksia noin kuuden viikon välein, mutta tietoturvakorjauksia julkaistaan joustavammin tarpeen ilmetessä.

Esiversioiden perusteella Microsoftin uusittu Edge on ollut jopa nopeampi kuin Chrome. Syynä on se, että Microsoft on karsinut selainta. Lopullisen version suorituskykyä ei vielä tiedetä.