Netflix kokeilee uutta maksutapaa – hinnasta jopa -50 %

Netflix testaa uudenlaista maksutapaa Intiassa. Se voi levitä muihinkin maihin, Android Authority kertoo.

Suoratoistopalvelu Netflixin käyttö perustuu toistaiseksi jatkuvaan tilaukseen, josta maksetaan kuukausittain. Tähän voi kuitenkin olla luvassa muutos, jos Netflixin Intian-testi laajenee. Android Authorityn mukaan uutena vaihtoehtona tarjotaan Netflixin tilaamista kerralla pidemmäksi aikaa.

Intialaisen käyttäjän puhelimestaan nappaaman kuvakaappauksen perusteella vaihtoehdot ovat 3 kuukautta, 6 kuukautta ja 12 kuukautta. Ilmeisesti kyse on Premium-tilauksesta, josta saa ajanjaksosta riippuvan alennuksen (20, 30 ja 50 prosenttia). Netflix vahvisti tekevänsä testiä, joka koskee vain valittuja käyttäjiä Intiassa.

– Uskomme, että jäsenemme voivat arvostaa muutaman kuukauden kerralla maksamisen tuomaa joustavuutta. Kuten aina, tämä on testi ja tuomme sen laajemmin käyttöön vain, jos ihmiset pitävät sitä hyödyllisenä, Netflix sanoi Android Authoritylle.

Uusi maksumalli alennuksineen voisi olla houkutteleva suomalaisille käyttäjille, joiden hinnat nousivat hiljattain. Etenkin, kun suomalaiset vieläpä nauttivat verrattain heikosta ohjelmavalikoimasta kansainvälisesti vertailtuna.

Netflix on omasta puolestaan joutumassa kovaan kilpailuun usean suoratoistopalvelun kanssa, joista ainakin yksi on jopa ilmainen. Lisäksi pian Suomeenkin tuleva Disney+ -suoratoistopalvelu on varteenotettava haastaja Netflixille.