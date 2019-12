Uusi tekniikka mullistaa elokuvien teon – vuosikausia riivannut uskottavuusongelma katoaa

Martin Scorsesen Netflixille ohjaamassa elokuvassa käytetään uudenlaista digitekniikkaa. Yli 140 miljoonan euron suursatsauksessa nähdään tunnettuja näyttelijöitä nuorempina.

Digitaalisuus on elokuvamaskeerauksen uusi kehitysaskel. Näin julisti Martin Scorsese puhuessaan uunituoreen The Irishman -elokuvansa lehdistötilaisuudessa. Ja hänellä jos kenellä on näkemystä sanojensa takana.

1960-luvulla uransa aloittanut Scorsese on yksi aikamme arvostetuimpia elokuvaohjaajia. Hän on jättänyt lähtemättömän jälkensä lukuisilla klassikoilla, kuten Taksikuski (1976), Kuin raivo härkä (1980) ja Mafiaveljet (1990).

Parhaan ohjauksen Oscarin hän voitti vuoden 2006 rikoselokuvastaan The Departed. 25 pitkää elokuvaa ohjanneen Scorsesen tuotantoon kuuluu lisäksi liuta dokumenttileffoja musiikista ja elokuvahistoriasta.

The Irishman osoittaa, ettei Martin Scorsese (keskellä) pelkää uutta.

Martin Scorsese on elokuvan tuntija, arkistoija ja vanhojen b-leffojen ja unohdettujen klassikoiden puolestapuhuja. Scorsese pyörittää New Yorkissa elokuva-arkistoaan, jonka tarkoitus on entisöidä tuttujen ja tuntemattomien elokuvien filmikopioita ja lainata niitä käyttöön ympäri maailmaa.

Mutta 77-vuotias Scorsese ei ole koskaan pelännyt muutosta. Hän on nähnyt siinä aina mahdollisuuden. Vaikka Scorsese on esimerkiksi filmille kuvaamisen puolustaja, hän on siirtynyt digitaaliseen taltiointiin.

Ilmiö ei ole uusi, mutta vavahduttava

Digitaaliset tehosteetkin ovat olleet tiuhasti käytössä. World Trade Centerin kaksoistornit nähtiin digitaalisesti Gangs of New Yorkissa (2002), koko perheen elokuvan Hugo (2011) voi katsoa 3d:nä ja Wolf of Wall Street on täynnä huomaamatonta kuvamanipulaatiota digilavasteiden muodossa.

Uusi aluevaltaus on tässä. Scorsesen rikoselokuva The Irishman käyttää uraauurtavaa tekniikkaa, jonka avulla tunnetut näyttelijät nähdään ikäistään nuorempina.

Puhutaan digitaalisesta nuorentamisesta. Ilmiö on pinnalla. Esimerkiksi tv:n This is Us -sarjassa hahmoja nähdään nuorempina takaumissa, ja Will Smith näyttelee itsestään nuoremman version kanssa scifileffassa Gemini Man (2019). Videopelien puolelta Death Stranding (2019) puolestaan nuorentaa 70-vuotiaan Lindsay Wagnerin näyttämään siltä, miltä hänet voi muistaa 1970-luvun The Bionic Woman -kulttisarjan pääosasta.

Ensimmäisen kerran digitaalista nuorentamista nähtiin vuoden 2006 sarjakuvaleffassa X-Men: Viimeinen kohtaaminen. Sittemmin tehokeino onkin ollut käytössä supersankarielokuvissa tiuhaan.

Ilmiö ei ole siis uusi, mutta The Irishman säväyttää silti ennennäkemättömästi. Nyt kyse onkin laadullisesta harppauksesta. Digitehosteet ravisuttavat yhtä lailla kuin vaikkapa aikanaan nestemäisen terminaattorin näkeminen Terminator 2 – Tuomion päivässä (1991), dinosaurusten saapuminen Jurassic Parkissa (1993) tai avaruusolioiden katseleminen Avatarissa (2009).

Tai ehkäpä ravisuttaa on väärä sana: The Irishmania katsellessa ei nimittäin aina edes tajua näkevänsä tietokonetehosteita. Se on varma merkki uudesta ajasta.

Nuorennusta, mutta maltilla

1950–70-lukujen järjestäytyneen rikollisuuden poliittisista kytköksistä Amerikassa kertova The Irishman kokoaa yhteen aikamme suurimpia näyttelijöitä. Palkkatappaja Frank Sheeranin roolissa nähdään Scorsesen vakiokasvo Robert De Niro, ja ammattiyhdistyspomo Jimmy Hoffan roolissa näyttelee Al Pacino – ensi kertaa Scorsesen ohjauksessa. Mafiapomoina nähdään puolestaan Joe Pesci ja Harvey Keitel, molemmat niin ikään tuttuja useista Scorsesen elokuvista.

Eläköitynyt Joe Pesci piti kuulemma houkutella kerta toisensa jälkeen tekemään paluu.

Kaikki ovat legendoja – ja ikäihmisiä. De Niro ja Pesci ovat 76-vuotiaita, Pacino on 79 ja Keitel 80.

Elokuva piirtää Sheeranin hahmosta tunteikkaan kuvan 1940-luvulta aina 2000-luvun alkuun. Painopiste on kuitenkin ajassa, jolloin roolihahmot ovat neli-viisi-kuusikymppisiä. Konkareita ei siis ole tarvinnut nuorentaa aivan älyttömästi, mikä palvelee uskottavuutta.

Kokonaan uusi tekniikka Irishmania varten

Uusi tekniikka antaa elokuvan tekoon uuden mahdollisuuden. Ennen piti etsiä eri näyttelijöitä esittämään samaa hahmoa eri aikakausina. Nyt se on mahdollista tehdä samalla näyttelijällä, mikä poistaa yhdennäköisyys- ja uskottavuusongelmat. Toki katsoja tietää yhä katsovansa näyttelijää digitaalisesti käsiteltynä, mutta se henkii yhä elokuvan taikuutta.

Elokuvissa on ennenkin otettu harhakuvitelma vastaan mukisematta, jos vaikkapa elokuvassa nuori näyttelijä on maskeerattu huomattavasti vanhemmaksi tai vaikkapa epämuodostuneeksi. Katsoja ikään kuin suostuu silmänkääntötemppuun mukaan.

Veteraaninäyttelijä Al Pacinon voimakas eläytyminen välittyy digitehosteiden läpi.

Siinä missä maskeeraus on ennen toiminut lähinnä vanhennukseen, digitaalisuus mahdollistaa sen myös toiseen suuntaan. Ja siltä The Irishman näyttää: ikään kuin näyttelijät olisi maagisesti maskeerattu nuoremmiksi. Näyttelijät eivät vaikuta kuvitteellisilta, ihmeellisiltä digihahmoilta.

The Irishmanin tapauksessa piti kuitenkin keksiä uusi tekniikka. Martin Scorsesen mukaan elokuvaan tuli sen luokan persoonallisuuksia, että he eivät suostuisi näyttelemään liiketunnistustäplät kasvoilla tai kypärät päässä. Tätä nimittäin on vaadittu aiemmin digitaalisten tehosteiden lisäämiseen kuvamateriaalin jälkikäsittelyssä. Ja se Scorsesen mielestä haittaisi näyttelysuoritusta.

The Irishmanin tehosteet ovat amerikkalaisen Industrial Light & Magicin (ILM) tekemiä. ILM on tunnettu lukuisista tehosteleffoista vuosien varrelta mutta etenkin Star Wars -sarjasta, jota varten se perustettiin vuonna 1975.

Uuden teknologian The Irishman kuvattiin kolmipäiseksi hirviöksi kutsutulla kamerasysteemillä.

ILM ratkaisi pulman kehittämällä uuden kamerasysteemin. Kolmipäiseksi hirviöksi nimetyn hökötyksen muodostavat elokuvakamera ja sen molemmilla puolelle kiinnitetyt lisäkamerat. Ne tarkkailevat näyttelijän kasvonliikkeitä monesta kulmasta ja taltioivat kuvaustilanteen valaistuksen ja sen pienimmätkin muutokset yksityiskohtaisesti. Samalla lisäkamerat myös lähettävät näyttelijän kasvoille infrapunaa, joka ei näy kuvassa. Näinpä kasvojen myöhempi muokkaaminen onnistuu ilman perinteisiä tunnistimia.

Muhkea hintalappu

Kolmen ja puolen tunnin kestollaan Scorsesen uran pisin elokuva oli valtava urakka. Kuvauspäiviä oli 108, jotka sisälsivät 117 kuvauspaikkaa ja 319 kohtausta. Digitaalisia tehosteita oli kaikkiaan kahden pitkän elokuvan verran. ILM:n piti tehdä ne 9 kuukaudessa, kun suotavampi aika määrään nähden olisi ollut 18 kuukautta.

Lisäpainetta toi Scorsese, joka ei halunnut nähdä digitehosteita lainkaan puolivalmiina.

ILM tutki näyttelijöiden kasvonpiirteet viimeisen päälle ryppyjä ja luustoa myöten. Myös vanhaa kuva- ja videomateriaalia käytettiin. Näyttelijöistä tehtiin lisäksi erillisiä digiversioita, joissa nuorentamista voitiin säätää ja testata.

Tämä on jo yhdeksäs kerta, kun Robert De Niro nähdään Martin Scorsesen elokuvassa.

Parasta, mitä ILM:n luomasta jäljestä voikin sanoa, on, että efektejä ei aina tunnista. Esimerkiksi Al Pacino on nuorennettu elokuvan jokaiseen kohtaukseen, mitä voi olla ensikatselulta vaikea tajuta.

Lopputulos häikäisee, mutta se maksoi. Kulut nousivat yli 140 miljoonaan euroon. Striimauspalvelu Netflix maksoi laskun ja julkaisi elokuvan. Rahoitusta Scorsesen mukaan oli turha odottaa muualta. Hän ja De Niro olivat yrittäneet saada elokuvaa tehdyksi jo vuodesta 2006 alkaen.

Kuolleita aletaan nostaa haudasta

Muidenkin studioiden olisi kannattanut kiinnostua: syntyi mestariteos. Kunnioitettavan hillitty ja maltillinen elokuva saikin jo useita Gloden Globe -ehdokkuuksia. Se on myös kiinnostanut laajasti yleisöä. The Irishman sai ensi-iltansa Netflixissä 28.11. ja se on kerännyt jo kolmisenkymmentä miljoonaa katselukertaa.

Netflixiä on kritisoitu perinteisen elokuvan ja levityksen uhkana, mutta Scorsese näkikin nyt vain tavan saada elokuvansa tehdyksi, ikään kuin pelastaa se.

Robert De Niro on puolestaan kommentoinut digitaalisuuden lisääntymisestä ja digihahmojen käyttöä siten, että teknologialla voi päästä vain tiettyyn pisteeseen. Ja jos siitä mennään yli, lopputuloksesta tulee silloin jotain aivan muuta ja ilman ihmisiä. Hänen mukaansa ihmisille tulee olemaan aina tarvetta elokuvissa.

Niin varmasti, mutta tulevaa on vaikea ennakoida. Muutosta on joka tapauksessa ilmassa: Hollywoodista kuului juuri, että Magic City Films on hankkinut oikeudet perikunnalta James Deanin käyttöön. Ja sitenpä James Dean tullaan pian näkemään digitaalisesti luotuna ja eri näyttelijän äänellä kokonaan uudessa elokuvassa.

Lippuluukulla (tai striimausmäärissä) ratkaistaan, milloin mennään liian pitkälle.