Microsoft yllätti: Tältä näyttää ensi vuonna tuleva Xbox

Microsoft on esitellyt seuraavan Xbox-pelikonsolinsa ulkonäön sekä vahvistanut laitetta koskevat tekniset tiedot.

Xbox Series X -niminen laite poikkeaa ulkonäöltään merkittävästi aiemmista Microsoft-konsoleista, sillä suorakuution muotoinen laite tuo mieleen jopa perinteiset pc:t.

Yhtiön mukaan konsolin teho on neljä kertaa suurempi kuin nykyisellä teholaite Xbox One X:llä. Pelejä voi pyörittää 4K-tarkkuudella 60–120 ruudun sekuntivauhdilla, minkä lisäksi myös 8K-grafiikka on mahdollista. Konsolin voi asemoida pysty- tai vaakasuuntaisesti ja sen on määrä olla hiljainen.

Kone on ”nimenomaisesti tarkoitettu pelaamiseen”, mikä lienee viittaus pelikonsolien viimeaikaiseen kehityssuuntaan, jossa niihin on lisätty mitä moninaisimpia toiminnallisuuksia.

Laite on varustettu AMD:n Zen 2 -suorittimella ja RDNA-pohjaisella näytönohjaimella, jonka luvataan mahdollistavan tosiaikaisen säteenseurannan eli valon taittumisen seurannan. Kiintolevy on korvattu ssd-levyllä, minkä luvataan lyhentävän latausaikoja merkittävästi.

Microsoft lupaa laitteelle yhteensopivuutta alaspäin, mikä tarkoittaa vanhojen pelien toimimista laitteessa. Yhtiö ei tarkentanut, koskeeko tämä kaikkia aiempia Xbox-pelejä vai tiettyjä valikoituja nimikkeitä. Yhtiö sanoo kuitenkin pitävänsä yhteensopivuutta erityisen tärkeänä.

Uusi pelikonsoli tulee markkinoille ensi vuoden jouluksi. Sen saatavuudesta Suomessa tuolloin ei tosin ole vielä tietoja, sillä Microsoft on aiemmin suosinut sille tärkeitä Amerikan markkinoita.

Pelikoneen esittelyn yhteydessä Microsoft esitteli yhden sille suunnatun pelin, Senua’s Saga: Hellblade II:n. Microsoft on jo aiemmin kertonut Halo Infinite -pelistä.

Pelikonsolien kehitys on viime vuosina mennyt suuntaan, jossa laitteista on markkinoilla eri teholuokkia. Microsoft tarjoaa tällä hetkellä Xbox One -konsolistaan tehokkaampaa X-versiota ja perusmalli S:ää. Sonylla on vastaavasti Playstation 4 Pro sekä niin ikään perusmalli. Tämän kehityksen uskotaan jatkuvan.