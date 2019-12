Netflixin jättielokuva keräsi 26,4 miljoonaa katsojaa – tiedätkö milloin leffa lasketaan katsotuksi?

Mafiaelokuva The Irishman on Netflixin loppuvuoden hittielokuva.

The Irishman katsottiin kymmenissä miljoonissa kodeissa ensimmäisellä viikollaan.

Videoiden suoratoistopalvelu Netflix kertoi lukuja marraskuun lopussa julkaisemastaan The Irishman -elokuvasta. Martin Scorsesen ohjaamaa mafiatrilleriä tähdittävät Robert De Niro, Al Pacino ja Joe Pesci. Netflixin mukaan ensimmäisellä viikollaan sitä katsottiin 26,4 miljoonassa kodissa.

Muun muassa Cnetin ja Business Insiderin uutisoiman luvun kertoi Netflixin sisältöjohtaja Ted Sarandos. Määrä vastaa noin kuudesosaa Netflixin globaalista käyttäjäkunnasta. Sarandosin mukaan The Irishmanin katsojaluvun odotetaan ylittävän 40 miljoonaa kotia ensimmäisenä kuukautenaan.

Luvut ovat vaikuttavat, mutta ne kalpenevat verrattuna Netflixin vuodentakaiseen superhittiin Bird Boxiin. Maailmanlopun maisemiin sijoittuva elokuva katsottiin ensimmäisen kuukauden aikana jopa 80 miljoonassa kodissa. Myös esimerkiksi Murder Mystery ja Triple Frontier kiilaavat The Irishmanin ennusteen edelle.

The Irishman teki vaikutuksen Ilta-Sanomien kriitikkoon, joka luonnehti elokuvaa ”komeaksi” ja koko Scorsesen uran ”kirkkaimmaksi kiteytymäksi”.

Kiinnostavaa on myös, miten Netflix laskee katsojaluvut. Elokuvien tapauksessa ne lasketaan katsotuiksi, jos käyttäjätili on katsonut siitä vähintään 70 prosenttia. Koska The Irishman on peräti kolme ja puoli tuntia pitkä, katsomisen raja kulkee noin kahdessa ja puolessa tunnissa.