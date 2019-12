Piratismikirjeiden lähettäjälle kova isku – joutuu luovuttamaan keräämänsä tiedot

Juuri nyt

Piratismikirjevyyhdin omia tietoja koskevan oikeuden haara sai päätöksensä, kun oikeudenhaltija joutuu luovuttamaan epäillylle häntä koskevat tiedot.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Scanbox Entertainment A/S:ää edustavan asianajotoimisto Hedman Partnersin valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kyse on niin sanotun piratismikirjevyyhdin juonteesta, jossa kirjeen saanut Ritva Puolakka on pyytänyt elokuvien oikeudenomistaja Scanboxia edustavalta asianajotoimisto Hedman Partnersilta hänestä kerättyjä tietoja.

Piratismikirjeet eivät ole viranomaisten lähettämiä. Ne ovat oikeudenhaltijoiden lähettämiä maksuvaatimuksia, joissa vaaditaan hyvitysmaksua luvatta tehdystä elokuvien verkkolevityksestä. Vaihtoehdoksi ilmoitetaan oikeudenkäynti.

Kirjeistä käytetään näkökulmasta riippuen myös nimitystä tekijänoikeuskirje tai kiristyskirje.

Kirjeiden lähettämiseen liittyy tekijänoikeustrollauksena tunnettu toiminta, jossa yhtiöt eivät peri hyvitysmaksuja omista elokuvistaan. Sen sijaan lisensoidaan muilta elokuvien verkkolevitysoikeuksia ja vaaditaan hyvityksiä näiden oikeuksien rikkomisesta.

Elokuvien levitystä seurataan vertaisverkoissa ostamalla seurantapalveluita alaan erikoistuneilta yrityksiltä.

Levittäjien henkilöllisyys pyritään selvittämään pyytämällä markkinaoikeudelta internet-operaattoria tietojen antoon velvoittava päätös. Kaikki pyynnöt eivät mene läpi.

Epäillyille levittäjille on lähetetty kirjeitä arviolta kymmeniä tuhansia. Tietoa hyvitysmaksujen maksajien lukumäärästä ei ole.

Markkinaoikeus on tuominnut osan tapauksista kantajien, osan vastaajien hyväksi.

Hedman Partners luovutti Puolakan tiedoista hänelle vain osan vedoten niiden aiheuttamaan haittaan liikesuhteiden luottamukselle sekä aineettomalle omaisuudelle. Hedman Partners vetosi myös siihen, että tarkastusoikeus koskee vain omia tietoja ja mahdollisessa syyttömyystapauksessa tiedot voisivat olla jonkun muun.

Puolakka on toistuvasti kiistänyt häntä vastaan esitetyt syytökset A Walk Among Tombstones -sarjan ja Taken 3 -elokuvan levittämisestä vertaisverkossa.

Puolakka valitti osittaiseksi jääneestä tietojenluovutuksesta tietosuojavaltuutetulle. Hedman Partners valitti asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen, joka asettui Puolakan kannalle. Hedman Partners valitti myös tästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen toukokuussa, ja sai tänään kieltävän päätöksen.

IS Digitoday on tarkistanut päätöksen sisällön oikeellisuuden KHO:lta.

Päätös tarkoittaa sitä, että Helsingin hallinto-oikeuden päätös jää lainvoimaiseksi ja Hedman Partnersin on luovutettava Puolakalle hänestä kerätyt tiedot.

Ritva Puolakka kommentoi sähköpostitse päätöksen olevan hyvä loppu kolmen ja puolen vuoden työstä, jota hän edisti murolaisten (MuroBBS-foorumin käyttäjien) kanssa.

– Tulipa hyvä joululahja suomalaisille, ihmisen oikeudesta omiin tietoihinsa! :), Puolakka kommentoi asiaa IS:lle sähköpostitse.

Ilta-Sanomat Digitoday on esittänyt kommenttipyynnön Hedman Partnersille.