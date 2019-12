IS valitsi poimi parhaat videopelit joulukuulle – onko tässä vuoden paras peli?

Poimimme loppuvuoden pelitarjonnasta neljä mestariteosta.

Ilta-Sanomat Digitoday poimi helmiä loppuvuoden pelitarjonnasta. Näistä neljästä pelistä mikä tahansa on hyvä valinta pukinkonttiin.

The Legend of Zelda: Link's Awakening

(Kehittäjä: Nintendo, Grezzo. Saatavilla: Switch.)

Tässä on videopelien viime aikojen upein uusintaversio. Ja se on paljon sanottu, sillä niitä tulee ja menee.

Vuoden 1993 The Legend of Zelda: Link's Awakening nähdään fantastisella, käsinkosketeltavalla ulkoasulla, joka on kuin vaha-animaation ja maisema-asetelman yhdistelmä. Twin Peaks -tv-sarjan innoittamana unenomainen toimintaseikkailu on täynnä outoja tilanteita: kylän viisas suostuu kommunikoimaan vain puhelimella ja suurperheen äiti vaihtaisi rusetin Mario-peleistä tutun Yoshin näköisnukkeen – ja se taas sysää koko pelin kestävään peräkkäisten vaihtojen ketjuun japanilaisen kansantarun hengessä.

Ihastuttava seikkailu osoittaa vanhan pelisuunnittelun ansiokkuuden, sillä anti on liki yksi yhteen alkuperäisen, yhden Zelda-sarjan parhaan pelin kanssa.

Outer Wilds

(Mobius Digital. Saatavilla: pc, PS4, Xbox One.)

Avoimen maailman avaruusseikkailu Outer Wildsin pelaaminen tuntuu kuin koko maailmankaikkeus olisi kämmenellä. Planeettojen, kuiden ja meteoriittien luokse lennetään hetkessä. Ja niistä pienimpien poikki pystyy pomppimaan kevyen painovoiman ja rakettirepun avulla jopa kymmenissä sekunneissa.

Vapaa alue ei ole iso, vaan kaikesta huokuu tarkkaan harkittu käsityö. 22 minuutin jälkeen supernova tuhoaa galaksin ja kaikki alkaa samalla lailla alusta. Tai ei ihan: mukaansa saa aina matkalla oppimansa. Tieto onkin ainoa kerättävä asia, sillä tarjolla ei ole uusia kykyjä eikä perinteisiä tehtäviä. Kierron aikana taivaankappaleet muuttavat muotoaan ja mysteeri aukeaa pala palalta.

Nerokas peli luo ihmeen kiireettömän ja stressittömän tunteen linnunradan dekkarina pähkäilemisestä.

Sayonara Wild Hearts

(Simogo. iOS, PS4, Switch.)

Kun sydän särkyy, muu menettää merkityksensä. Silmissä sumenee ja sydän synkkenee. Pako ajatuksiin auttaa. Ruotsalainen Simogo on tehnyt asiasta häikäisevän toimintapelin, jota se kuvailee popalbumipeliksi. Ja sellainen Sayonara Wild Hearts on: kokonaisuus jakautuu lyhyisiin kenttiin ja biiseihin, joilla on iskevät hetkensä ja suvantovaiheensa.

Välillä ajetaan prätkällä tai taikakauriilla, lennetään keholla tai pelkällä pikselipäällä ja kohdataan elämän kipupisteiksi muodostuneita hahmoja tanssibattleissa. Samalla värit vaihtuvat ja välkkyvät valtavalla vauhdilla menevän musiikin mukana. Hapokas anti vaati avoimen mielen: aluksi menosta ja meiningistä on vaikea saada kiinni, vaikka ohjaus onkin pelkistetty äärimmilleen, mutta voi veljet, se kannattaa.

Death Stranding

(Kojima Productions. PS4, tulossa pc)

Sosiaalisessa mediassa maailman seuratuin pelisuunnittelija Hideo Kojima teki sen, mitä moni ei edes ajattelisi. Metal Gear -sarjan isä piti uutuutensa sisällön ja peli-idean loppuun asti piilossa. Eikä siitä tämän enempää kannatakaan tietää: tuhoutuneeseen Amerikkaan sijoittuvassa toimintavetoisessa tieteispelissä ohjataan Norman Reeduksen esittämää lähettiä hämmentävän aidossa ja avarassa luonnossa.