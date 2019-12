Youtube sai tuikihyödyllisen napin – tai itseasiassa kaksi

Kun olet Youtuben etusivulla ja katsot suositeltuja videoita, voit usein törmätä yllättäviin ehdotuksiin joita et haluaisi katsoa. Kenties koko kanava vaikuttaa sellaiselta, että laittaisit sen mieluusti kerralla piiloon.

Paina videon otsikon vierestä kolmea pystypistettä, niin näet uuden valinnan nimeltä Älä suosittele kanavaa. Tätä painamalla et enää saa suosituksia kyseiseltä kanavalta. Tämä toiminto on ollut jo aikaisemmin Youtuben mobiilisovelluksessa, mutta se on uusi selaimessa.