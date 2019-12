Ole hereillä: Erinomainen tasohyppely ilmaiseksi perjantaihin asti

Windows-käyttäjät voivat ladata Ubisoftin vuoden 2013 tasohyppelyn Rayman Legendsin nyt ilmaiseksi. Ehtona on maksuttoman tilin perustaminen Epic Gamesin pelikauppaan Epic Games Storeen. Asiasta uutisoi muun muassa Neowin .

Allekirjoittaneelle tuttu Rayman Legends sisältää runsaasti riemunkirjavia ja tapahtumarikkaita kenttiä, joissa välillä riennetään ja pompitaan myös musiikin tahdissa. Peli on osoittautunut hauskaksi ajanvietteeksi lasten kanssa, joskin kokemusta on vain pelin PS4-versiosta. Pegi-ikäraja on 7.