Google taipuu Venäjän, muttei EU:n tahtoon – kiertää kysymyksen Ukrainan ja Krimin rajasta

Teknologiayhtiö Google on vastannut Ilta-Sanomat Digitodayn tiedusteluun siitä, miksi se esittää Krimin niemimaan nykyisin Ukrainasta erillisenä.

IS Digitoday kertoi viime perjantaina, että Google ja Apple ovat alkaneet esittää Venäjällä sijaitsevalta nettilaitteelta katseltuna Krimin osana Venäjää. Syy on siinä, että Venäjä on kriminalisoinut Krimin esittämisen osana Ukrainaa, ja teknologiayhtiöt ovat taipuneet Venäjän tahtoon.