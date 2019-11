Digitoday

Varo Black friday -huumaa: Viranomainen antaa tiukan muistutuksen verkko-ostoksista

Jouluostoksilla, kuten muutenkin, on syytä tarkastaa verkko-ostoksien tuotetiedot huolella, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.Ulkomaisista verkkokaupoista saattavat löytyä joululahjat halvimmalla, mutta niissä asioiminen vaatii viraston mukaan eniten tarkkuutta.Verkkokaupassa tuotteiden turvallisuuden varmistaminen on hankalampaa kuin kivijalkakaupassa. Siksi Tukesin mukaan on tärkeää tutustua ennen tilaamista sekä tuotteesta annettuihin että verkkokaupan tietoihin.Kaupan liitto ennakoi, että suomalaisten ostokset verkkokaupoista kasvavat tänä vuonna noin yhdeksän prosenttia. Suomalaiset asioivat pääosin kotimaisissa verkkokaupoissa, mutta yhä suurempi osa suuntaa verkossa myös ulkomaisiin kauppoihin.Tukes muistuttaa, että EU:n ulkopuolelta tilatut tuotteet on hankala palauttaa.Muistutus on ajankohtainen, sillä tällä viikolla vietetään Black friday -ostospäivää. Monilla kaupoillaon tarjouksia pitkin viikkoa.Ulkomaisista nettikaupoista tilaamisessa on toinenkin riski: Sellaiselta tehty ostos saattaa viedä ostajansa edesvastuuseen, jos sen myy eteenpäin ja se osoittautuu vialliseksi. Lisäksi on varsin tavallista, että esimerkiksi CE-merkintöjä väärennetään EU:n ulkopuolisissa nettikaupoissa.Myös sähköturvallisuus saattaa jättää toivomisen varaa. Tukes on poistattanut markkinoilta useita kiinalaisvalmisteisia latureita.