Mustan perjantain musta lista – tässä 30 tuotetta, joita ei kannata ostaa

Verkkokauppa.comin palautetuimmat tuotteet

Laikaboss 1/2 -kitarapussi 46,3 % ProCaster RC-4847 alkuperäinen kaukosäädin ProCaster-televisioille 38,8 % D-Link DSL-320B adsl2+ -modeemi 37,2 % Deltaco SlimPort -hdmi-sovitin, 0,2m valkoinen 34,9 % Tucano Nido -suojakotelo Apple Macbook Air 13" -tietokoneelle 33,3 % Hama Samsung -scart-videoadapteri 31,9 % Samsung 860 EVO SSD 1 Tt msata ssd-levy 31,7 % HP Active Pen with Spare Tips -digitaalinen kynä 30,0 % One For All SV9480 -aktiivinen dvb-t/t2 -sisäantenni lte-suodattimella, 48 dB 29,6 % Logitech Create -taustavalaistu näppäimistökotelo, musta 29,6 % Logitech Slim Combo -näppäimistö/suojakotelo 12,9" iPad Pro:lle, sininen 29,5 % HQ 150W invertteri, 24V -> 230V + usb-virta 29,0 % Sony FE 50mm F1.8 -normaaliobjektiivi 29,0 % Epson EH-LS100 3LCD Full HD -laserlähiprojektori 28,6 % Deltaco AN-DG -a/d-muunnin 28,5 %

Verkkokauppa.comin huolletuimmat tuotteet

NuForce BE Sport3 -bluetooth-nappikuulokkeet urheiluun, tumma harmaa 37,7 % Wilfa HUE-55W AromaMist -ilmankostutin 36,0 % Sennheiser CX 5.00G -nappikuulokkeet, mustat 34,3 % Sennheiser CX 3.00 -nappikuulokkeet, punaiset 30,1 % ProCaster LE-48F449 48" Smart LED -televisio, 400 Hz, wifi, dvb-t2 24,3 % Dolce Gusto Piccolo -kapselikeitin 23,9 % ZyXEL WAH7608 -lte-modeemi & wifi-tukiasema 22,9 % Asus ROG Strix Fusion 500 -pelikuulokkeet 22,3 % JTC TM-767 Omniblend I -kolmen hevosvoiman tehosekoitin, musta 22,2 % Air Hogs Thunder Trax -kauko-ohjattava ajoneuvo 22,0 % Audio-Technica ATH-ANC40BT -bluetooth-vastamelunappikuulokkeet 19,6 % Urbanista Milan -bluetooth-vastamelukuulokkeet, valkoinen 19,4 % Microsoft Xbox Elite Wireless Controller -peliohjain, Xbox One 19,0 % Tefal Jamie Oliver Everyday -paistinpannu, tarttumaton pinnoite, 28 cm 18,5 % CAT R/C Wheel loader -kauko-ohjattava työmaa-ajoneuvo 17,6 %