Leffapalvelu Disney+ aloitti – ei mennyt ihan hyvin

Tekniset ongelmat haittasivat viihdejätti Disneyta, jonka suoratoistopalvelu Disney+ aloitti toimintansa tiistaina.Yhdysvallat, Kanada ja Alankomaat olivat ensimmäiset maat, jossa Disneyn palvelu julkaistiin. Yhtiö toivoo esimerkiksi Disney-, Pixar-, Marvel- ja Tähtien sota -elokuvia vastaisuudessa yksinoikeudella tarjoavasta palvelusta haastajaa suoratoistomarkkinoita hallitsevalle Netflixille. Palvelussa on myös yksinoikeudella Star Wars -maailmaan sijoittuva The Mandalorian -sarja.Avauspäivänä moni käyttäjä ei kuitenkaan päässyt tarjonnan pariin. Disney myönsi tiedotteessa, että suuri kysyntä ylitti yhtiön odotukset.Verkossa näkyi valituksia myös siitä, että palvelussa olevan Simpsonit-sarjan kuvasuhde oli väärä.Palvelu julkaistaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ensi viikolla. Länsi-Euroopan suurissa maissa, kuten Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa, se aukeaa ensi vuoden maaliskuussa. Sen hinta asettuu jonkin verran Netflixiä alemmas, sillä kuukausimaksu Hollannissa on 6,99 euroa kuukaudessa.Palvelulle ei ole ilmoitettu Suomen-julkaisua.