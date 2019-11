Digitoday

IS.fi uudistuu - kerro mitä pidät kehitysversiostamme

Suomen suurin uutissivusto, Ilta-Sanomien IS.fi uudistuu lähiaikoina, ja sinut on valittu kokeilemaan sitä. Anna palautetta ja vaikuta lopputulokseen ennen virallista julkaisua!

Ilta-Sanomien verkkosivuston uudistusta on tehty keväästä lähtien, ja nyt olemme päässeet siihen vaiheeseen, että olemme ohjanneet pienen osan lukijoistamme uuden sivuston kehitysversioon. Tavoitteena on saada teiltä, hyvät lukijat, kokemusasiantuntijoiden kommentteja ja palautetta uudistuksesta.

Paljon palautetta on jo saatukin, ja olemme sen perusteella tehneet lukuisia korjauksia ja muutoksia kokonaisuuteen - ihan niin kuin olette toivoneet.



Lisää vauhtia ja selkeyttä

Uusi IS.fi-sivusto painottaa mobiilikäyttöä - sillä neljä viidestä lukijastamme lukee jo uutisia mobiililaitteilla. Sivuston ulkoasuun on haettu selkeämpää ilmettä - entisen, monien mielestä jopa hälyisän kokonaisuuden sijaan.



Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut ns. pannuhuoneen puolella, minkä ansiosta sivut lauatuvat nyt luettavajksi huomattavasti nopeammin kuin ennen.



Osa sivuista ja toiminnoista on vielä työn alla, eikä siksi toimi tai on ohjattu takaisin nykyiselle sivustolle. Lisäksi jo toimivista löytyy yhtä jos toistakin pientä korjattavaa päivittäin.

Mitäs pidät? Kerro mielipiteesi tällä lomakkeella!https://response.questback.com/sanomaoy/1fz2abbqvv



Jos haluat mieluummin lukea nykyistä sivustoa, pääse sinne tästä.https://www.is.fi