Netflix pimenee näissä laitteissa ensi kuussa – katso lista

Vuoden 2010 ja 2011 älytelevisiot, joiden mallinumerossa on ruutukoon perässä C- tai D-kirjain

Roku 2000C

Roku 2050X

Roku 2100X

Roku HD

Roku SD

Roku XD

Roku XR