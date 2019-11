Digitoday

Oikeuskanteesta välitön seuraus: vakoiluvälinefirman työntekijät pihalle Facebookista

Facebook on sulkenut vakoiluohjelmia valtioille myyvän NSO Groupin työntekijöitä ulos palvelustaan. Ars Technican mukaan israelilaisen NSO:n työntekijät ovat saaneet ilmoituksen, jonka mukaan tili on poistettu käyttöehtojen rikkomisen takia. Estoista voi valittaa.Vain hetkeä aikaisemmin Facebookin omistama WhatsApp haastoi NSO:n oikeuteen jopa 1400 laitteen saastuttamisesta haittaohjelmalla. Kanteen mukaan haittaohjelmaa käytettiin useiden ihmisten vakoiluun mukaan lukien ihmisoikeusaktivisteja, toisinajattelijoita ja diplomaatteja.Estojen laajuudesta on ristiriitaista tietoa. Yhden väitteen mukaan se koskee lähes kaikkia NSO:n työntekijöitä, mutta yhdelle NSO:n työntekijälle puhunut tietoturvatutkija sanoo eston koskevan huomattavasti pienempää osuutta eikä se koske WhatsApp-tilejä.Kanteessaan WhatsApp vaatii NSO:lle pysyvää kieltoa WhatsAppin ja Facebookin käyttöön. Kanteen mukaan NSO soitti uhreille WhatsApp-puheluita, joihin ei tarvinnut edes vastata. Soiton avulla puhelimiin tartutettiin haittaohjelma, jolla oli mahdollista päästä käsiksi viesteihin ja muuhun kommunikaatioon ilman salausta.NSO on kiistänyt jyrkästi kanteen väitökset ja lupaa taistella vastaan oikeudessa.