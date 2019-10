Digitoday

Facebook maksaa jättisakot käyttäjätietoskandaalin takia – ei myönnä syyllisyyttä

Facebook on taipunut maksamaan sakot Cambridge Analyticalle päätyneiden käyttäjätietojen takia, mutta ei myönnä syyllisyyttä.

Facebook on myöntynyt maksamaan puolen miljoonan punnan eli noin 570 000 euron sakot Britannian tietosuojaviranomaiselle ICO:lle Cambridge Analyticalle päätyneiden käyttäjätietojen vuoksi, ICO kertoo tiedotteessa.ICO määräsi sakon viime vuoden lokakuussa. Facebook valitti päätöksestä. Some-jätti on nyt luopunut valituksestaan, muttei myönnä syyllisyyttä asiassa.Sekä ICO että Facebook maksavat vuoden mittaisessa kiistassa syntyneet lakikulunsa itse.– Olemme tyytyväisiä, että Facebook on ottanut, ja ottaa vastaisuudessakin, merkittäviä askeleita tietojen suojelun perusperiaatteiden noudattamiseksi, viranomaisen edustaja kertoo tiedotteessa.Facebookin edustaja puolestaan pahoittelee sitä, ettei yhtiö perehtynyt riittävästi Cambridge Analyticaa koskeviin väitteisiin jo vuonna 2015.