Samsungin tulos romahti odotetusti yli 50 prosenttia

Elektroniikkajätti Samsung Electronicsin kolmannen vuosineljänneksen tulos on pudonnut 52 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Eteläkorealaisyhtiön tulos oli 5,4 miljardia dollaria.Romahdus oli odotettu. Yhtiö antoi aiemmin lokakuussa tulosvaroituksen.Kyseessä on jo neljäs perättäinen vuosineljännes, jolloin Samsungin tulos heikkenee, ja analyytikot uumoilevat luisun jatkuvan myös kuluvana vuosineljänneksenä.Samsungin tulosta rasittaa erityisesti muistipiirien laskenut kysyntä ja hinta. Muistipiirejä käytetään muun muassa älypuhelimissa, tietokoneissa ja palvelimissa.Samsung on maailman johtava älypuhelinten myyjä. Myyntiä seuraavan IHS Markitin mukaan se pitää hallussaan 23 prosentin osuutta älypuhelinmarkkinasta, perässään kiinalaiset Huawei ja Oppo sekä yhdysvaltalainen Apple.Älypuhelinten markkinat ovat kuitenkin hiipuneet. Kuluttajat eivät enää vaihda uusimpiin älypuhelinmalleihin yhtä hanakasti kuin vielä muutama vuosi sitten, koska suuret innovaatiot ovat harvassa.Samsung kuitenkin kertoo, että sen puhelinmyyntiä on kasvattanut kalliimman luokan Galaxy Note 10 -puhelimen myynti ja keskihintaisten puhelinmallien myynti.