Kommentti: Microsoftin puhelin on etevä silmänkääntötemppu, johon firmalla on varaa

Surface Duo on samalla osoitus siitä, että muutamat Nokian peruina Microsoftille jääneet suomalaiset eivät ole jääneet pyörittelemään peukaloitaan.

Uusi puhelin. Kannettavia tietokoneita ja tabletteja. Uusi versio käyttöjärjestelmästä. Ämpärikaupalla lisälaitteita. Suurin yllätys säästetään viimeiseksi ja päälle rutkasti fiilistelyä.Kuulostaako tutulta? Applen julkistustilaisuudelta?Kuulostaahan se. Mutta kyseessä oli Microsoft. Yhtiö paukutti eilen julkisuteen ison joukon uusia tuotteita. Ja ainakin dramaturgisessa mielessä lopputulos oli vaatimukset täyttävä.Hätäisimmät ovat sanoneet jo muutaman vuoden ajan, että Microsoft on uusi Apple. Siinä missä omenayhtiö on viime vuodet lähinnä tuonut markkinoille pikkupäivityksiä ja tyytynyt kopioimaan muiden ominaisuuksia, Microsoft täyttää pöydän oikeasti uudenlaisilla ja erilaisilla tuotteita.Se on ihan totta. Mutta huomioidaanpa pari asiaa.Kiinnostavimmat tuotteet, eli taittuvanäyttöiset Surface Neo -puhelin ja Surface Duo -tabletti nähdään vasta vuoden päästä. Microsoft oli siis poikkeuksellisen paljon etukenossa julkistusten suhteen. Vuosi on nykyisillä laitemarkkinoilla paljon. Palataan tähän myöhemmin.Toiseksi Applella on jotain, mitä Microsoftilla ei: erittäin vahva asema asema laitemarkkinoilla. Vaikka Microsoftilla on kulmakunnan reteimmät lelut, se ei riitä. Jonkun pitää niitä myös ostaa.kuitenkin perusteltua kysyä, miten suuri vaikutus Microsoftin julkistuksilla on.Kaikkein eniten tiskin yli siirtynee sukupolvipäivitettyjä laitteita, eli Surface Pro 7:aa, X:ää sekä uutta Surface Laptopia. Näitä nähtäneen etenkin firmoissa, sillä Microsoftin asema yritysmaailmassa on vahva.Mutta entä haluavatko kuluttajat ostaa halvimmillaankin 1 200 euroa maksavan Microsoftin läppärin, kun tarjolla on merkittävästi halvempiakin vaihtoehtoja? Todennäköisesti aika harvat.Surface Duo -Android-puhelin on helppo tuomita marginaalituotteeksi, jonka vaikutus jää vähäiseksi. Se tulee markkinoille vuoden päästä, jolloin tämänhetkisetkin puhelimet ovat edelläkävijän mielestä vanhentuneita. Puhelimien uudistumissykli on tällä hetkellä järjettömän nopea.Lisäksi Lumiat näyttivät, että puhelinmarkkinoille ei ollut tulemista myöhässä edes Microsoftin lihaksilla. Kuten historia kertoo, edellinen yritys päätyi miljardien alaskirjaukseen. Nyt puhelinmarkkina on vielä vaikeampi kuin Windows Phonen aikaan, sillä edullisten kiinalaisten kanssa on vaikea kilpailla.Surface Duo on nähtävä etupäässä teknologiademona. Se on samalla osoitus siitä, että muutamat Nokian peruina Microsoftille jääneet suomalaiset eivät ole jääneet pyörittelemään peukaloitaan.Surface Neo -tabletti on näistä tuotteista kiinnostavampi. Jos Microsoft vimpainvalmistajakavereineen pääsee murtautumaan taittuvanäyttöisten laitteiden markkinoille Windows 10X -laitteilla, luvassa voi olla ihan oikeaa liiketoimintaa. Mutta todennäköisesti edelleen kuluttajaa hirvittävillä hinnoilla.on myös kysyä, miten tuotteita nähdään Suomessa. Maamme on ollut lyhyttä puhelinaikakautta lukuun ottamatta Microsoftille periferiaa, ja etenkin laitepuolella täällä on moni tuote jäänyt näkemättä.Suomeen ei koskaan saatu (lyhytikäiseksi jääneitä) urheilurannekkeita tai Surface-vastamelukuulokkeita. Ja hei Microsoft, missä on Officen suomenkielinen puheentunnistus? Googlella on ollut vastaava jo pitkään.Jos kaikista laitteista ei tule hittejä, se ei ole Microsoftille ongelma. Yhtiön isot rahat tulevat muualta kuin laitteistobisneksestä. Pilvipalvelu ja Office-liiketoiminta takovat isoja summia ja laitevalmistus on nähtävissä ikään kuin vapaa-ajan harrastuksena.Julkistus tekee kuitenkin näkyväksi muutamaa vimpainta suuremman trendin: Vaikka Microsoftin harrastepuuhastelu saattaa olla sille kallista eikä takaa asemaa markkinoilla, se on sijoitus tulevaisuuteen. Vahva näyttö siitä, että teknologisessa mielessä se pystyy haastamaan kenet tahansa.Maailman arvokkaimmalla yhtiöllä on siihen varaa.Korjattu nimisekaannus Surface Neon ja Duon kanssa.