Digitoday

Twitterissä häiriöitä ympäri maailman – tuhansittain ilmoituksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lyhytviestipalvelu Twitterin toiminnassa on ollut häiriöitä keskiviikkona, yhtiö sanoo.Käyttäjät ympäri maailmaa Japanista Yhdysvaltoihin ovat kertoneet, etteivät he ole pystyneet kirjautumaan palveluun, käyttämään mobiilisovellusta tai näkemään yksityisviestejä. Häiriöitä on ollut myös Tweetdeck-sovelluksessa, jolla voi selata viestejä aiheiden mukaisesti jaoteltuna.Twitter ei ole ilmoittanut syytä ongelmille. Yhtiö sanoo tekevänsä töitä häiriöiden korjaamiseksi.Seurantasivusto outage.report kertoo saaneensa Twitteriin liittyvistä ongelmista noin 5 000 ilmoitusta useilta eri mantereilta. Ongelmia on ollut useissa Länsi-Euroopan maissa sekä muun muassa Yhdysvalloissa, Japanissa ja Intiassa. Sivuston kartan mukaan häiriöilmoituksia on tehty myös Suomesta.Selvästi eniten häiriöilmoituksia on tullut Tweetdeckin toiminnasta.