Spotify lähetti yöllä selittelevän viestin – ikävä herätys monille käyttäjille





Musiikkipalvelu Spotify nostaa Perhe-Premium -tilauksensa hintaa 14,99 eurosta 16,99 euroon. Hinnankorotus astuu voimaan lokakuun alussa, mutta vanhoilla tilaajilla hinta nousee vasta marraskuussa.Yhtiö ilmoitti hinnankorotuksesta viime yönä ilmeisesti vain Perhe-Premium -asiakkaille suunnatussa sähköpostiviestissä.– Miksi teemme näin? Jotta voimme jatkaa Perhe-Premium -kokemuksesi parantamista uudella sisällöllä ja lisäominaisuuksilla, joita koko perheesi voi odottaa innolla, viestissä selitetään.Todellinen on syy on käyttäjien kannalta hieman karumpi. Perhe-Premiumin hinnankorotus on ilmeisesti yhtiön kokeilu, joka on käynnissä vain Pohjoismaissa. Spotify haluaa testata alueellisesti, voisiko se nostaa hintoja myös muualla maailmassa, tai nostaa hintoja edes Skandinaviassa pysyvästi.Spotifyn viimeöistä viestiä edelsi maanantaina sähköposti, jossa palvelu kertoi tarkastelevansa Perhe-Premium -tilausten hintoja. Viestissä ei kuitenkaan mainittu summia, vaikka yleisesti käytetty kiertoilmaisu ”hintojen tarkistaminen” sai odottamaan hintojen korottamista.Virheellisen viestin takia Spotify aloitti öisen viestinsä sanoilla ”Oikea versio” ja pahoitteli edellisen viestin puutteellista informaatiota.Spotifyllä on Pohjois-Euroopassa jo vankka markkina-asema, joten yhtiö kokeilee, voisiko se kasvattaa liikevaihtoaan hintoja korottamalla. Monilla muilla markkinoilla Spotify on yhä kasvuvaiheessa.Suosiostaan huolimatta yhtiö tuottaa tappiota, ja viime aikoina sen liikevaihtoa ovat syöneet muun muassa uusien käyttäjien houkuttelemiseksi annetut alennukset sekä Perhe-tilauksen käytön yleistyminen. Perhe-tilauksella kuusi ihmistä voi käyttää palvelua samaan aikaan omilla tileillään, mutta selvästi erillisiä tilauksia halvemmalla.Yhtiö on kiristänyt Perhe-tilausten valvontaa vaatimalla pääkäyttäjän osoitteen.