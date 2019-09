Digitoday

Teknologiajätit aloittavat ryhtiliikkeen netissä leviäviä äärisisältöjä vastaan

24.9. 4:03

Suuret teknologiayritykset pyrkivät vahvistamaan toimielintä, jonka avulla taistellaan netissä leviäviä ääriajattelua edustavia sisältöjä vastaan.

Somejätti Facebook ilmoitti suunnitelmista YK:ssa. Facebook, Twitter, Microsoft ja Youtube perustivat vuonna 2017 väljän liittouman, jonka tarkoituksena oli torjua kaikkein vaarallisimman materiaalin leviäminen sosiaalisessa mediassa.



Teknologiayhtiöitä on kuitenkin arvosteltu muun muassa Uudessa-Seelannissa tapahtuneiden moskeijaiskujen vuoksi. Äärioikeistolainen joukkoampuja julkaisi tekonsa Facebookissa suorana lähetyksenä.



Facebookin mukaan liittoumasta on nyt tulossa itsenäinen toimielin, ja se on saamassa oman toiminnanjohtajan.