Digitoday

Suomi sai uuden supertietokoneen – yhteyksien yskiessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtioneuvosto ja tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoivat tänään maanantaina uuden supertietokoneen käyttöönotosta. Kajaanissa käyttöön vihitty Puhti-niminen kone yli kaksinkertaistaa CSC:n laskentakapasiteetin ja tukee muun muassa simulointia, suurkapasiteettilaskentaa, data-analyysiä ja syväoppimista.CSC:n tiedotteen mukaan supertietokoneilla laskemalla tutkijat voivat ratkaista ihmiskunnan tärkeitä kysymyksiä esimerkiksi lääketieteessä, ilmastotieteissä tai fuusiotutkimuksessa perehtyen kvanttimaailman ilmiöistä aina galaksienväliseen turbulenssiin.Puhti koostuu 682 suoritinnoodista, joissa on muistia 192 gigatavusta aina 1,5 teratavuun saakka. Jokainen noodi käsittää kaksi Intelin Xeon Gold 6230 -prosessoria, ja jokaisessa prosessorissa on kaksikymmentä 2,1 gigahertsin ydintä. Puhtin teoreettinen huipputeho yltää 1,8 petaflopsiin. Yksi petaflops vastaa tuhatta biljoonaa laskutoimitusta sekunnissa. Tallennustilaa löytyy hulppeat 4,8 petatavua.Supertietokone sisältää myös tekoälytutkimukseen, tekoälysovelluksille ja muuhun grafiikkasuorittimilla tehtävään laskentaan tarkoitetun osion. Sen teoreettinen laskentateho on parhaimmillaan 2,7 petaflopsia.Puhti on osa laajempaa ja vielä osin keskeneräistä laskentaympäristöä, jonka kertakustannus on 40 miljoonaa euroa.Supertietokoneen julkistuspäivänä huomio kiinnittyi kovin toisenlaisiin asioihin valtion tietotekniikassa. Valtionhallinnon verkkoyhteyksiin iski maanantaina laaja häiriö, mikä häiritsi muun muassa Verohallinnon palveluja.