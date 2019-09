Digitoday

NYT: Facebook on hyllyttänyt kymmeniä tuhansia sovelluksia Cambridge Analytica -kohun jälkeen

21.9. 1:07

Aiemmin yritys on kertonut hyllyttäneensä vain 400 sovellusta.

Sosiaalisen median jätin Facebookin tietosuojaongelmat saattavat olla paljon laajempia kuin yritys on aiemmin kertonut. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times.



Yhtiö kertoi perjantaina, että se on hyllyttänyt kymmeniä tuhansia sovelluksia. Hyllytettyjen joukossa on myös sellaisia sovelluksia, jotka saattavat kerätä Facebook-käyttäjien henkilökohtaisia tietoja sopimattomalla tavalla.



Facebook alkoi tutkia kolmannen osapuolten sovellusten käytäntöjä sen jälkeen, kun paljastui, että se oli luovuttanut jopa 87 miljoonan käyttäjän tietoja luvatta data-analyysiyhtiö Cambridge Analyticalle. Aiemmin yritys on kertonut hyllyttäneensä vain 400 sovellusta.