Google, panitteko käyttäjänne maksamaan 139 euroa testaajaksi pääsemisestä?

Vaihtoehto kalliille peli-pc:lle

Esportsia ja viivettä – ”en pidä näistä numeroista”





Google ei ole yksin