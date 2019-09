Digitoday

Kommentti: Huawei joutui samaan rakoon kuin Nokia ja tarjoaa lääkkeeksi rahaa – riittääkö sekään?

Huawei haluaa ostaa itselleen ekosysteemin. Sen on pakko.

Huawei julkisti eilen illalla Suomen aikaa uudet Mate 30- ja Mate 30 Pro -huippupuhelimensa. Kyseessä olivat kiinalaisjätin ensimmäiset kännykät, jotka julkaistiin ilman Googlen Androidia ja näin ollen ilman Googlen palveluja.Niissä ei siis ole Gmail- tai Maps-sovelluksia, Google Play -kauppaa eikä paljon muutakaan, mitä olemme Android-puhelimissa tottuneet näkemään.Huawei on joutunut samaan tilanteeseen kuin missä Nokia oli vuosia sitten. Kiinalaisten on rakennettava itse ekosysteemi, eli sovellusten ja sovelluskehittäjien verkosto, joka tukee sen laitteistoja ja tuo rahaa kaikille.Nokia teki tämän puolitoista kertaa. Symbian-käyttöjärjestelmälle syntyi vielä verrattain vireä ohjelmistokanta, vaikka Applen App Store oli ketterämpi eikä Nokian Ovi-sovelluskauppa ollut käyttäjäystävällisyyden kouluesimerkki.Toinen Nokian kerta oli Windows Phonella. Se jäi puolitiehen kovasta yrityksestä ja Microsoftin tuesta huolimatta.Huawein on yritettävä samaa. Sillä on oma App Gallery -sovelluskauppansa, jonne sen tulisi saada sovellusten tekijät ja mielellään isolla joukolla.Huawei tarjoaa lääkkeeksi rahaa. Se julkisti eilisiltana HMS (Huawei Mobile Services) Ecosystem Incentive Program -hankkeen, jossa yhtiö tarjoaa sovelluskehittäjille miljardi dollaria kehitystyöhön, käyttäjähankintaan ja markkinointiin.Toisin sanoen Huawei haluaa ostaa itselleen ekosysteemin. Sen on pakko. Älypuhelinmarkkinoilla ei pärjää ilman.ei kuitenkaan välttämättä riitä. Älypuhelimen suosio perustuu siihen, että sillä on sovelluksia, joita ihmiset haluavat käyttää.Tällä hetkellä Google Playn suosituimpien sovellusten listaa hallitsevat pankki- ja kanta-asiakassovellukset, mutta myös viestintäappsit. Näitä ovat muun muassa WhatsApp, Messenger ja Outlook.Viimeksi mainitut ovat amerikkalaisia. Lienee enemmän kuin todennäköistä, että niitä koskisivat samat rajoitukset kuin Googlen palvelujakin. USA:n hallinto tuskin katsoisi kovin lempeästi sitä, että Microsoft ja Facebook laittaisivat sovelluksensa tarjolle Huawein omaan kauppaan.Tilanne on Huaweille kaikkea muuta kuin toivottava. Se on ilmaissut halunsa jatkaa yhteistyötä amerikkalaisten kanssa ja jopa väläytellyt vakoilusta epäillyn 5g-tekniikkansa myyntiä sovinnon eleenä.nähtävissä kaksi kehityskulkua. Jos Huawein puhelimille ei saa yleisesti käytettyjä sovelluksia ja palveluja, valmistaja saattaa kutistua lähinnä Aasiassa dominoivaksi jätiksi.Toinen vaihtoehto on, että amerikkalainen sovellusdominanssi alkaa rakoilla. WhatsAppin ja Messengerin tilalle saattaa tulla Telegram. Outlookin voisi korvata joku muu ohjelma (jolla toki voi myös lukea Outlook- ja Gmail-sähköposteja).Jälkimmäinen on se vaihtoehto, johon Huawei laittaa toivonsa. Samalla tämä kehitys voisi synnyttää uusia ei-amerikkalaisia sovellushittejä.Näiden lisäksi nähtäneen välimuotoja, joissa käyttäjät kehittävät tapoja kikkailla Google Play -sovelluskauppa Huaweille. Itse Googlen palvelut toiminevat silti kömpelömmin kuin kilpailijoilla, koska palveluja ei optimoida Huawein laitteille.Tapaus Nokia ja Microsoft osoitti, että hauisten koosta riippumatta sovellusten kaivoon on vaikea kantaa vettä, kun kilpailijat ovat useamman vuoden karkumatkalla.Huawein tapauksessa Googlen Androidin ja Applen iOS:n etumatka on vielä pidempi.