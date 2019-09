Digitoday

Kommentti: Apple julkisti kiinnostavaa tavaraa, mutta menetti sielunsa

https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000006234383.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ne oikeasti tärkeät julkistukset

Ainiin, vielä yksi juttu