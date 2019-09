Digitoday

Testi: Logitech teki kehnon näppäimistön, laittoi sille törkeän hintalapun ja ottaa pelaajilta rahat pois

Potentiaalia kyllä olisi

Mahalasku on tosiasia









Ei voittoa, parempi onni ensi kerralla

Pelaajat ovat tietokoneiden oheisvalmistajien uusi Graalin maalja. Esportsin siivittämä pelaamisen uusi nousu on luonut hyvät mahdollisuudet kovakatteiselle bisnekselle.Tämä on johtanut siihen, että laittamalla ”peli”-etuliite tuoleihin, oheislaitteisiin tai vaikkapa t-paitoihin, on mahdollista tehdä hyvä tili.Tähän ansaan on nyt astunut myös Logitech, joka on suunnitellut pelaajille matalaprofiilisen näppäimistön.Otetaanpa hyvät asiat ensin. Logitech G915 onnistuu tärkeimmässä tavoitteessaan, se on näppis, jonka näppäintuntuma on erittäin hyvä. Valinta korkea- ja matalaprofiilisen näppäimistön välillä on makuasia, mutta pelaajille on ollut tarjolla jälkimmäisiä vähemmän.Näppäimet on toteutettu onnistuneesti. Logitechin uudet GL-kytkimet antavat hyvän vasteen ja ovat käytössä mukavia ja napakoita. Myös näppiksen yleisrakenne on jämäkkä ja materiaalit laadukkaan tuntuisia.Vaikka G915 on langaton, sen kytkeminen onnistuu heittämällä pientä usb-radiolähetintä käyttäen. (Tässä vaiheessa voidaan toki keskustella siitä, voiko tai saako pelinäppis olla langaton. Mutta ei siitä sen enempää tässä.) Lähetinmokkulan sijaan näppiksen voi yhdistää tietokoneeseen bluetoothilla.Akku säilyttää varauksensa kiitettävän pitkään. Valmistaja lupailee kestoksi pari viikkoa valoilla ja 135 päivää ilman valaistusta.Valaistusta säädellään Logitech G Hub -sovelluksella, ja efektejä on enemmän kuin laki sallii. Diskokielteiset voivat valita myös ihan yksinkertaisen staattisen värin.Ja sitten ne ei-ihan-niin-hyvät asiat. Logitech nimittäin on tärvellyt näppäimistön kahdella perustavanlaisella virheellä.Ensimmäinen niistä on makrojen käyttöön tarkoitettujen näppäinten pystyrivi äärimmäisenä vasemmalla. Kun normaaliin näppäimistöasetteluun tottunut ihminen hakee shiftiä tai controlia, painuukin pohjaan makropainike. Joissa on ”näppärästi” valmiiksi ohjelmoituja toimintoja. Ei näin.Toinen fataalimoka on se, että painikkeiden kakkos- ja kolmostoimintoja ei valaista. Jos kaksoispisteen, kysymysmerkin tai heittomerkin paikka ei ole selkäytimessä, et sitä myöskään hämärässä näe. Tämä tekee huonosti valaistussa ympäristössä kirjoittamisesta vaikeaa.Näitä puutteita pääsi tosin ihmettelemään vasta, kun näppis oli käytössä. Hyvin piilotettu virtakytkin (vasemmalla ulkoreunassa) ei nimittäin ihan heti löytynyt, eikä pikaohjekaan ollut erityisen avulias.Pienempää nillittämistä löytyy enemmänkin. Medianäppäimet ovat köykäisiä muovirimpuloita, joiden kestävyys arveluttaa. Rullamuotoinen volyyminsäädin on kiva, mutta ihan kohtuuttoman iso.Langattomuus johtaa myös siihen, ettei näppäimistössä ole omaa usb-porttia. Myös tästä miinus.Logitechin omat ohjelmat eivät myöskään pelaa täysin nätisti yhteen. Jossain vaiheessa G Hub havaitsi, että koneelle on asennettu myös Logitech Gaming Software. Se juhlisti iloista jälleennäkemistä nollaamalla näppäimistöön ohjelmoidut asetukset.Monissa Logitechin pelinäppäimistöissä on fn-painike, joka mahdollistaa lisätoiminnot monille näppäimille. Näitä ovat muun muassa valoprofiilien välillä vaihteleminen. G915:ssä sellaista ei kuitenkaan ole, joten pikasäädöt suoraan näppäimistöltä eivät luonnistu.Toivelistalla on, että Logitech kehittäisi pikavauhtia kevytversio G914½:n, jossa makropainikkeet on heitetty Mäkkylään ja painikkeiden symbolit suvaittu valaista kokonaisuudessaan. Kiinnostuneiden kannattanee kääntää katse kohti langallista G815:ttä, jossa on usb-läpivienti.Kumpikin testaaja oli tuomiosta samaa mieltä. Lopputuloksesta jää tunne, kuin joku olisi tehnyt läppäriin huonon pelinäppäimistön.Niin, ja kalliin sellaisen. Hintalappu on nimittäin viritetty 249 euroon, mikä menee vahvasti Pahkasika-osaston puolelle. Paitsi että Pahkasika ei ikinä ollut näin kallis.Mutta eihän se ole tyhmä, joka pyytää. Älä sinä ole se tyhmä, joka maksaa.