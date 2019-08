Digitoday

Vastenmielinen huijausilmiö rantautui Suomeen – yksinkertainen tapa suojautua

Kalenterispämmi-ilmiö on levinnyt Suomeen asti. IS:n toimitukseen yhteyttä ottaneet lukijat kertovat saaneensa puhelimensa kalenteriin mainoksia, jotka näkyvät kalenteritapahtumina.Kyse on sähköpostitse kalenterikutsujen muodossa tulevista viesteistä. Oletusasetuksillaan Gmail vie sähköpostitse tulleet kutsut suoraan kalenteriin, minkä jälkeen ne näkyvät tapahtumina. Niistä tulee myös muistutukset, kuten tavallisista kalenteritapahtumia.Roskapostittajat ovat myös oppineet tekemään kalenteritapahtumista toistuvia, jolloin muistutus saattaa ponnahtaa ruudulle joka päivä.Suomalaiskalentereihin ilmestynyt kalenteritapahtuma on varsin tavanomaisen oloinen tilausansa. ”Olet voittanut iPhonen” -kalenteritapahtumassa on linkki, joka vie yhteys- ja maksutietoja kyselevelle verkkosivuille.Kalenterihyökkäyksiä voidaan käyttää muihinkin tarkoituksiin. Tietoturvayhtiö Kaspersky Lab kertoi kesäkuussa, että kalenterispämmillä on myös pyritty kalastelemaan ihmisten henkilökohtaisia ja maksutietoja.Kansainvälisillä nettifoorumeilla kalenterispämmistä on valitettu jo parin kuukauden ajan. Ilta-Sanomat Digitoday kertoi ilmiöstä ensimmäisen kerran kesäkuussa. Sen jälkeen ilmiö näyttää vain lisääntyneen.Kalenterihyökkäykseltä voi välttyä yksinkertaisella asetuksen muuttamisella. Paina Kalenterin selainversiossa hammasrattaan kuvaa oikealla ylhäällä, valitse Asetukset ja sitten Tapahtuman asetukset. Kohdassa nimeltä Lisää kutsut automaattisesti valitse pudotusvalikosta ”Ei. Näytä vain kutsut, joihin olen vastannut”. Alempaa kannattaa varmistaa, että myös Näytä hylätyt tapahtumat -valinta on pois päältä.Puhelinsovelluksessa mene Kalenteriin > vasemman yläkulman kolmen viivan valikko > asetukset > tapahtumat Gmailista > poista valinta. Tämä on kuitenkin edellä mainittua karkeampi tapa, joka estää myös asiallisten kutsujen automaattisen kalenteriinviennin.Vastaavien asetusten kytkemistä pois kannattaa harkita muissakin kalenterisovelluksissa, sillä Googlen kalenteri ei ole rikollisten ainoa hyökkäysreitti. On tiedossa, että samanlaisia huijauksia on jo tehty käyttämällä hyväksi Googlen muita palveluita, kuten Drive-tallennuspalvelua ja Kuvat-kuvapalvelua.