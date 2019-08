Digitoday

Viiteen valtion palveluun estohyökkäys – toimivat nyt normaalisti

Suomen julkisia palveluita vastaan kohdistettu palvelunestohyökkäys on ohi, tiedottaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.Hyökkäys esti pääsyn Poliisi.fi-, 112.fi-, vero.fi-, suomi.fi- ja raja.fi-verkkopalveluihin. Nyt kaikki palvelut toimivat normaalisti.Valtori tiedotti hyökkäyksen alkamisesta hieman yhtätoista torstaiaamuna. IS Digitodayn tietojen mukana palvelujen toiminnassa oli ongelmia jo eilisiltana.Palvelunestohyökkäyksellä tarkoitetaan sitä, että palvelimia pommitetaan pyynnöillä siinä määrin, että ne ylikuormittuvat ja lakkaavat vastaamatta. Hyökkäykset toteutetaan yleensä tuhansien tai jopa miljoonien kaapattujen tietokoneiden tai muiden nettiin kytkettyjen laitteiden muodostamilla bottiverkoilla.Palvelunestohyökkäysten toimeenpanneen tahon alkuperää on yleensä hyvin vaikea todentaa.