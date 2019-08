Digitoday

Karu uutinen Spotifyn kuuntelijoille – aikoo nostaa hintaa Pohjoismaissa

Suoratoistopalvelu Spotify aikoo nostaa Skandinaviassa palvelun kuukausihintaa, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Uutistoimiston mukaan Ruotsissa päämajaansa pitävän palvelun tarkoituksena on testata ensin alueellisesti, voisiko se nostaa hintoja myös muualla maailmassa, tai nostaa hintoja edes Skandinaviassa pysyvästi.Spotifyllä on jo vankka asema Pohjois-Euroopassa, joten yhtiö kokeilee, voisiko se kasvattaa liikevaihtoaan hintoja korottamalla.Bloombergin nimettömiltä lähteiltä saamien tietojen mukaan Spotify aikoo nostaa nyt lähes 15 euroa kuukaudessa maksavan Perhe-Premium -tilauksen hintaa 13 prosentilla, eli tilauksen hinta nousisi lähes 17 euroon. Perhe-Premium -tilauksella kuusi käyttäjää voi kuunnella Spotify-palvelua omilla laitteillaan yhtä aikaa. Vain yhdelle käyttäjälle tarkoitettu tilaus maksaa noin 10 euroa.Spotify ei ole kommentoinut Bloombergin saamia tietoja. Ei ole aivan varmaa, koskeeko hinnankorotus Suomea, sillä Skandinavialla on perinteisesti tarkoitettu vain Tanskaa, Norjaa ja Ruotsia. Yhdysvalloissa Skandinaviaan niputetaan kuitenkin usein myös Suomi.Spotify tuottaa tappiota, ja viime aikoina sen liikevaihtoa ovat syöneet muun muassa uusien käyttäjien houkuttelemiseksi annetut alennukset sekä Perhe-tilauksen käytön yleistyminen. Monilla markkinoilla palvelu on yhä kasvuvaiheessa. Palvelulla on 108 miljoonaa maksavaa käyttäjää, mutta Spotifyn johtajien mukaan sen kohteena on vähintään miljardin ihmisen markkina.Spotifyä ahdistavat muun muassa sen kanssa kilpailevat Apple, YouTube ja Amazon, vaikka Spotify onkin suoratoistopalveluista selvästi suosituin. Sen kilpailijat ovat kuitenkin menestyviä yrityksiä ilman musiikkipalveluaankin.