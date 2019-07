Digitoday

Tarjous pelikaupalta: Suomalainen kulttipeli kohta ilmaiseksi

Videopelitalo Epic Games julkaisi viime vuonna oman pelikauppansa nimeltä Epic Games Store ja haastoi samalla pc-pelien kauppajätin Steamin. Yksi keino houkutella asiakkaita on alati vaihtuvat ilmaispelit.Tämän viikon perjantaina 2. elokuuta ilmaiseksi saataville tulee suomalaisen Remedy Entertainmentin tekemä kauhuseikkailu Alan Wake. Menestyskirjailijan todensekaisista painajaisista Washingtonin osavaltion pimeissä metsissä kertova peli julkaistiin jo vuonna 2010, mutta sitä voi edelleen suositella etenkin, jos peliä ei koskaan tullut pelanneeksi.Toinen ilmaiseksi tarjottava Windows-peli on viikinkejä, samuraita ja ritareita vastakkain taistelukentille laittava For Honor, Epic Games kertoi Twitterissä.Ilmaistarjous on voimassa viikon ajan. Se alkaa perjantaina kello 18 Suomen-aikaa ja päättyy perjantaina 9. elokuuta kello 17.59, minkä jälkeen saataville tulee kaksi uutta ilmaispeliä.Tällä hetkellä saatavilla ovat vielä This War of Mine ja Moonlighter. Pelien lataaminen edellyttää ilmaisen tilin perustamista Epic Games Storeen.Pelit tulee ladata viikon aikana ja sen jälkeen ne saa pitää pysyvästi – tai ainakin niin pysyvästi, kuin ensin nousevat ja sitten kuolevat digitaaliset kauppapaikat sallivat.