Apple teki miljardikaupan – tavoitteena parannus iPhone-puhelimiin

Apple pyrkii uudella yrityskaupalla paikkaamaan puutteen, joka on matkapuhelinvalmistajana erottanut sen kilpailevista Samsungista ja Huaweista.Yhtiö on ilmoittanut ostavansa Intelin modeemiliiketoiminnan miljardin dollarin eli noin 900 miljoonan euron hintaan. Applen pahimmat kilpailijat Samsung ja Huawei tuottavat jo itse omat modeemisirunsa.Apple on tähän asti käyttänyt puhelimissaan yhdysvaltalaisen Qualcommin valmistamaa tekniikkaa, mutta yhtiöt ovat joutuneet oikeuskiistaan lisenssimaksuista.Intel on pyrkinyt jo jonkun aikaa eroon modeemiliiketoiminnastaan ja pyrkinyt Applen modeemien valmistajaksi. Viime huhtikuussa yhtiö ilmoitti lopettavansa yksikön toiminnan vain tunteja sen jälkeen, kun Apple yllättäen ilmoitti päässeensä sopuun Qualcommin kanssa modeemisirujen valmistuksesta.Uudet Applen sisällä kehitetyt modeemit eivät todennäköisesti ehdi Applen iPhone-puhelimiin ennen vuotta 2021, joten ensi vuonna julkistettavassa ensimmäisessä 5g-iPhonessa käytetään todennäköisesti vielä Qualcommin tekniikkaa.Huhuja kaupasta on liikkunut jo viikkojen ajan. Kaupassa Applelle siirtyy noin 2200 Intelin työntekijää sekä noin 17 000 langattoman teknologian patenttia. Kauppa voi vahvistaa Applen asemaa kilpailijoiden kanssa neuvotteluissa lisenssimaksuista muiden mobiilitekniikan patentinhaltijoiden kanssa.