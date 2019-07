Digitoday

Pienen asetuksen muuttaminen tekee Windowsista paljon turvallisemman









Windows piilottaa oletuksena näkyvistä tiedostopäätteet ne kolme kirjainta, jotka löytyvät jokaisen tiedoston lopusta pisteen jälkeen. Näitä ovat kuvissa esimerkiksi .jpg, .gif ja .bmp, asiakirjoissa .pdf- tai .doc-tiedostot, kun taas esimerkiksi .zip viittaa pakattuun tiedostoon.Tiedostopäätteiden piilotus tekee Windowsin tiedostokeskuksen, eli Resurssienhallinnan (keltainen kansio alareunan tehtäväpalkissa) käytöstä siistimpää, mutta samalla se altistaa käyttäjän huijauksille, joissa pyritään harhauttamaan käyttäjiä avaamaan väärän tyyppinen tiedosto.Huijaus tapahtuu esimerkiksi lähettämällä tiedosto, jonka nimi on Kuva.jpg.pdf. Windows piilottaa todellisen tiedostopäätteen, ja käyttäjä näkee tiedoston, jonka nimi vaikuttaisi olevan Kuva.jpg. Sen klikkaaminen avaa kuitenkin pdf-tiedoston, joihin on mahdollista upottaa hyökkäyskoodia – toisin kuin kuvatiedostoihin.Tämän vuoksi tiedostopäätteiden esittämistä voi suositella ainakin tilanteessa, jossa olet juuri ladannut jonkin tiedoston ja haluat olla varma sen todellisesta nimestä. Asetuksen muuttaminen edestakaisin on myös hyvin helppoa.Paina Resurssienhallinta esiin siitä keltaisesta kansiosta, ja valitse avautuvan ikkunan yläreunasta Näytä-välilehti. Sitten ruksaa valinta Tiedostotunnisteet. Se löytyy ikkunan oikean yläkulman lähettyviltä.Siinäpä se. Sinä kiität ja rikolliset kiroavat.