Digitoday

Microsoft on tehnyt henkilökohtaisille kuvillesi kasvontunnistusta 1,5 vuotta – pyytää lupaa vasta nyt





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kannustamme ihmisiä kunnioittamaan toisten yksityisyyttä”





Alan suuri ongelma – ihmiset eivät tiedä