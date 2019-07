Digitoday

Uusi käänne piratismiriidassa: Perhettä uhkaillaan tietokoneen takavarikolla

Crystalis

Suomalainen tietotekniikan asiantuntija voitti viime viikolla oikeudenkäynnin, jossa häntä epäiltiin Black Sails -tv-sarjan jakamisesta internetissä.Nyt jutun kantaja Crystalis Entertainment pohtii tuomiosta valittamista, kertoo yhtiötä edustava asianajotoimisto Hedman Partners.– Ratkaisu on pettymys oikeudenhaltijoille, sillä näyttö riitti osoittamaan vastaajan olleen todennäköisimmin loukkauksen takana, tai että vähintäänkin loukkaus oli hänen perheenjäsenensä tekemä. Kantajana ollut Crystalis Entertainment harkitsee valitusta korkeimpaan oikeuteen ja mahdollisia jatkotoimia vastaajan perheenjäseniä kohtaan, tiedotteessa sanotaan.Jatkotoimet voivat käytännössä olla perheen tietokoneiden takavarikoita turvaamistoimien avulla, Hedman arvioi.– Tällöin oikeudelle ei jää epäselvyyttä siitä, miltä laitteelta loukkaukset ovat tapahtuneet, asianajotoimisto uskoo.Kyseessä on merkittävä askel, sillä oikeutta on tähän asti käyty markkinaoikeudessa. Jos ja kun asia viimeistellään korkeimmassa oikeudessa, saattaa koko prosessi olla hyvinkin pitkä. Tämä on suurella todennäköisyydellä tehokeino kirjeiden pelotevaikutusten tukemiseksi.Piratismikirjevyyhdin toista haaraa aletaan selvitellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Crystaliksen ohella Scanbox Entertainmentia edustava Hedman Partners hävisi Helsingin hallinto-oikeudessa toukokuussa tietojen luovuttamista koskevassa riidassa. Asianajotoimisto valitti asiasta, eli kiista pitkittyi mitä todennäköisimmin yli vuodella.oli lähestynyt nyt vapauttavan tuomion saanutta epäiltyä alun perin piratismikirjeellä. Siinä vaadittiin 800 euron kertakorvausta oikeudenkäynnin välttämiseksi. Markkinaoikeudessa epäillyltä vaadittiin yhteensä yli 20 000 euroa oikeudenkäyntikuluineen.Oikeus kuitenkin hylkäsi kanteen pitäen mahdollisina varteenotettavia ja vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja. Vastaaja muun muassa selvitti, että hänellä oli käytössään salasanalla suojattu verkko, johon jopa naapureilla oli pääsy. Perhe ja naapurit tukivat väitettä oikeudessa.Hedmanin mukaan markkinaoikeus piti silti todennäköisimpänä, että loukkaaja oli joko hän itse tai tämän perheenjäsen.Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun piratismikirjeiden ympärillä käytävissä kiistoissa väläytellään takavarikkoja. Crystalista edustava Hedman Partners toi mahdollisuuden esille loppuvuodesta 2017. Julkisuuteen ei ole kuitenkaan tullut viime ajoilta tapauksia, joissa takavarikoita olisi tehty tekijänoikeussyistä.Takavarikot joutuivat erityisen huonoon valoon vuonna 2012 niin sanotun Chisugaten myötä. Siinä 10-vuotiaan tytön Nalle Puh -kuvin koristeltu tietokone takavarikoitiin, kun häntä epäiltiin musiikin jakamisesta lataamisen yhteydessä.