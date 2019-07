Digitoday

Meneekö sinullakin usb-liitin aina väärin päin? Nyt paljastui, miten siitä tuli tällainen

Usb-liitin ei mene paikoilleen. Ei, vaikka sitä tunkisi oikein päin. Paitsi sitten se menee, kun on ensin yrittänyt laittaa sen väärin päin.Kuulostaako tutulta? Kyse on esimerkiksi tietokoneeseen tai pelikonsoliin menevästä A-tyypin liittimestä, joka on suorakaiteen muotoinen. NPR valottaa https://www.npr.org/2019/06/21/734451600/ever-plugged-a-usb-in-wrong-of-course-you-have-heres-why?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark&t=1561368012108&t=1561452002721 , miten tuskautumista aiheuttavaan liittimeen oikein päädyttiin. Sivusto haastatteli itse liittimen suunnittelijaa, Intelillä usb-tiimiä johtanutta Ajay Bhattia https://www.is.fi/haku/?query=ajay+bhattia – Suurin ärsytyksen aihe on käännettävyys, Bhatt myöntää NRP:lle.Täysin symmetrisen liittimen suunnittelu olisi vaatinut tuplasti johdotusta ja piirejä, mikä olisi kaksinkertaistanut edulliseksi suunnitellun ratkaisun hinnan. Yksi vaihtoehto oli rakentaa vain yhdellä tavalla kiinnittyvä pyöreä liitin, mutta se olisi ollut omiaan kiukuttamaan vieläkin enemmän.– Jälkiviisaana kaikkiin kokemuksiimme perustuen, ei se tietenkään ollut niin helppo kuin sen pitäisi olla, Bhatt toteaa usb-a:sta NPR:lle.





Nykyään tilannetta helpottavat usb-c-tyypin liittimet, jotka ovat symmetrisiä. Siltikin käytössä on kasapäin johtoja, joissa vain yksi pää on c-tyyppinen ja toinen edelleen konstikasta a-tyyppiä.Artikkeli ei kuitenkaan vastaa siihen alkukysymykseen, miksi usb-liitin ei ensimmäisellä syöttökerralla useinkaan mene paikoilleen edes oikein päin aseteltuna.Kokonaan oma sotkunsa on usb:n eri nopeusluokat ja niiden nimeäminen.