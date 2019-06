Digitoday

Oikeus tuomitsi piratismikirjeen lähettäjän maksamaan 19 000 €

Yksityiset tahot ovat lähettäneet piratismikirjeitä vuosien mittaan tuhansille suomalaisille, joita epäillään esimerkiksi elokuvien tai tv-sarjojen luvattomasta levittämisestä internetissä.

Kirjeissä vaaditaan usein satojen eurojen kertakorvausta tai muuten edessä on oikeudenkäynti.

Aina ei ole kuitenkaan selvää, kuka on käyttänyt nettiliittymää luvattomasti.

