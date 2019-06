Digitoday

Turkulaisen Helin, 42, tulostimesta pullahti yllättäen naapurin lasku – ”Miten kummassa se on mahdollista?”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Pitäisi tuplavarmistaa, että tulostetaan oikeaan tulostimeen”

Siinä vaiheessa kun tulostetaan, pitäisi tuplavarmistaa, että tulostetaan oikeaan tulostimeen