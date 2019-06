Digitoday

Instagramissa ja PlayStation Networkissa häiriöitä

14.6. 3:37

Käyttäjät ovat purkaneet turhautumistaan.

Osalla käyttäjistä on ollut yön aikana ongelmia kuvapalvelu Instagramin kanssa. Laajoista häiriöistä on raportoitu esimerkiksi DownDetector.com -sivustolla.



Uutistoimisto AFP:n mukaan Instagramin käyttäjät ovat purkautuneet turhautumistaan mikroblogi Twitterissä.



– Aiemmin tänään tekninen ongelma aiheutti sen, että joillakin ihmisillä on ollut vaikeuksia kirjautua Instagram-tililleen. Tilanne on nyt palautunut täysin normaaliksi, ja pahoittelemme haittaa, Instagramin tiedottaja kommentoi.



Myös suosittu verkkopelipalvelu PlayStation Network kaatui osalla käyttäjistä.