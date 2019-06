Digitoday

Microsoft väläytti Xbox Onen seuraajaa – neljä kertaa tehokkaampi ”Project Scarlett” tulossa kauppoihin 2020

Microsoft väläytti Xbox Onen seuraajaa – neljä kertaa tehokkaampi ”Project Scarlett” tulossa kauppoihin 2020

10.6. 2:44

Pelaaminen Microsoft aikoo julkaista seuraavan sukupolven pelikonsolinsa ensi vuonna.

Yhtiö julkisti ”Project Scarlett” -nimellä tässä vaiheessa kutsutun konsoliprojektinsa E3-tapahtumassa Los Angelesissa sunnuntaina. Microsoftin mukaan nykyistä Xbox One -pelikonsolia neljä kertaa tehokkaampi laite olisi tulossa kauppoihin vuoden 2020 lomasesongiksi.



Tulevan konsolin ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi ilman mekaanisia osia toimia SSD-kiintolevy, joka mahdollistaa pelien nopeamman lataamisen. Kuvan päivitysnopeuden kerrotaan yltävän 120 ruutuun minuutissa. Pelaajilla tulee myös olemaan mahdollisuus striimata pelejään suoraan verkkoon.



Microsoftin mukaan uuden konsolin ensimmäisiin julkaisuihin tulee kuulumaan suositun Halo-pelisarjan uusin versio. Yhtiö on myös lanseeraamassa pelien Netflixiksi kuvailtua Project xCloud -palvelua, jossa pelejä on mahdollista pyörittää eri laitteilla Microsoftin palvelimilta.