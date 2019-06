K-18-peliarvostelu: Komea A Plague Tale: Innocence vie keskelle ruttoa, kuolemaa ja ahdistusta

Digitoday

Keskiajan Euroopassa ei ollut kivaa. Lääninherrat kävivät keskenään loputtomia aluekahakoita ja kansa eli riistettynä maaseudulla tai liian tiheään rakennetuissa, saastaisissa kaupunkikortteleissa. Kaiken päällisenä Jumalan kirouksena puhkesi tämän tästä kulovalkean tavoin leviäviä, kokonaisia perheitä ja kyliä tuhoavia ruttoepidemioita.Focus Home Interactiven A Plague Tale: Innocence vie pelaajan näihin tunnelmiin. Ranskalaisen paikallisylimyksen kohta naimaikäinen Amicia-tyttö palaa isänsä kanssa metsältä ja ehtii juuri kotilinnan suojiin, kun helvetti repeytyy irti. Kylään marssii inkvisition sotajoukko, joka aloittaa silmittömän verilöylyn.Nopeasti selviää, että sotilaat ovat tulleet etsimään Amician 5-vuotiasta Hugo-pikkuveljeä, jota on pidetty tuntemattoman sairauden vuoksi linnan uumenissa läpi elämän. Amicia onnistuu salakuljettamaan Hugon muurien ulkopuolelle, mistä alkaa selviämiskamppailu läpi sekasortoisen maaseudun.A Plague Tale kertoo tarinaansa seikkailu-, ja ongelmanratkaisupelin keinoin. Amician pitää saattaa Hugoa toinen toistaan vihamielisemmän ja vaarallisemman ympäristön läpi. Sotilaiden lisäksi kurjuudessa kituvat kyläläiset ovat vakuuttuneita, että vaeltava lapsikaksikko on jotenkin syypää ruton puhkeamiseen. Silmukka pelaajan kaulassa ei pääse löystymään, vaan pakokauhu jatkuu koettelemuksesta toiseen.Vaikka A Plague Talea ei selviytymiskauhupelinä voi pitääkään, ei se jää temaattisesti genren klassikoista kovin kauas. Uhkaava tunnelma ja hämmästys ovat jatkuvasti läsnä – pelaajan täytyy olla valpas tai kuolo korjaa.Tyypillisessä tilanteessa Amician ja Hugon täytyy hiippailla heitä etsivien sotilaiden lomitse vaikkapa tavernan kaatuneita pöytiä ja tuoleja apuna käyttäen. Vainoajien huomio kiinnitetään toisaalle viskaamalla kivi vaikkapa huoneen toisessa nurkassa olevaan kattilakasaan. Vihu menee tutkimaan kolinaa, jolloin tie vapauteen koittaa.Selviytymiskauhun tyyppipiirre on myös avuttomuus: Amicia ei ole soturi, ja hänen mukanaan kantama linko lähinnä naurattaa vihollisia. Aatelistyttö ei taivu myöskään akrobaattisiin suorituksiin, mikä korostuu myös kontrollien kankeudessa.Outoa kyllä, joissain tilanteissa parivaljakko joutuu osallistumaan myös taisteluun. Tuolloin mukana on selvää altavastaajan tuntua, ja henki lähtee yhdellä iskulla – ei varsinaisesti nautinnollinen kokemus. Elämänlaatua on mahdollista parantaa hieman ympäristöstä löytyvillä tarvikkeilla, joiden avulla linkoa voi parantaa sieltä täältä löytyvissä verstaissa. Matkan varrelta löytyy myös esineitä, jotka avaavat lisää tarinaa ja keskiaikaista maailmankuvaa.Pelistä suurin osa rakentuu hiippailemisen varaan, mikä ei ole aivan ongelmatonta. Jossain tapauksissa vartija tajuaa ilman erityistä selitystä, että nyt pelaaja liikkuu oven tai seinän takana. Periaatteena on myös ”laaki ja vainaa”, eli kerran havaittuna pakoon pääseminen on lähes epätoivoisen vaikeaa.Tunnelmaltaan A Plague Tale on ehyt ja tarinankerronnallista a-sarjaa. Sen kuvaus keskiajasta on uskottavimpia mitä pelimaailmassa on nähty. Juonta kuljetetaan vauhdikkaasti ja parivaljakon hämmennys ja kärsimys herättävät aitoa sympatiaa. Graafisesti peli on myös siloteltu ja kaunis: syksyinen Etelä-Ranska ja ja sen asukkaat näyttävät ja kuulostavat aidoilta.Pienistä pelitekniikkaan ja kontrolleihin liittyvistä kauneusvirheistään huolimatta A Plague Tale on kypsä, hyvällä maulla tehty kiinnostava seikkailueepos, jolle soisi mielellään jatkoa.Pelillä on k-18 pegi-merkintä: vaikka peli ei mässäile väkivallalla, mutta ruton riivaamissa kylissä saa varautua hyvin raakoihin ja iljettäviin käänteisiin. Myös painostava tunnelma tarjoaa viihdykettä aikuiseen makuun.