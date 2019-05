Digitoday

Nyt se on virallista: Peliriippuvuudesta tulee mielenterveysongelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.isfe.eu/news/disputed-gaming-disorder-classification-is-unjustified-europes-video-games-industry-reacts-to-wha-adoption-of-icd-11/