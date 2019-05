Digitoday

Uusi isku Huawei- ja Honor-puhelimille – nyt laitteiden valmistukseen

Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat Intel, Qualcomm ja Broadcom sekä niiden eurooppalaiset kilpailijat Infineon ja ST Microelectronics keskeyttävät toimituksensa kiinalaiselle Huaweille, jonka Yhdysvallat on asettanut mustalle listalleen.Asiasta kertovat useat tiedotusvälineet tänään.Yhtiöt ovat Huawein keskeisiä komponenttitoimittajia sen älypuhelimissa, joiden osuus sen liiketoiminnassa on jatkuvasti kasvanut. Samalla Huawein markkinaosuus älypuhelimissa on kasvanut nopeasti suureksi.Viime vuonna Huawei ohitti yhdysvaltalaisen Applen ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä Huawei oli 17 prosentin markkinaosuudellaan toisena Samsungin jälkeen.Aiemmin tänään kerrottiin, että Alphabetin omistama Google on keskeyttänyt liiketoimintansa Huawein kanssa. Siten Huawein tulevissa puhelimissa Android-käyttöjärjestelmän päivitykset jäävät puuttumaan.