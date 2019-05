Digitoday

Nokiaa vastaan kanne Yhdysvalloissa: Syytetään ylisuurista laskuista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verkkolaiteyhtiö Nokiaa sekä kolmea muuta teknologia-alan yritystä vastaan on nostettu Yhdysvaltain Kaliforniassa kanne, jonka perusteena on väite, jonka mukaan yritykset laskuttavat liikaa langattoman teknologian patenttiensa käytöstä.Nokian lisäksi kanne on nostettu patentteja tai patenttien lisensointipalveluja tarjoavia Conversant Wireless Lisensing, Optis Cellular Technology ja Avanci -yrityksiä vastaan.Kanteen on nostanut Continental Automotive Systems, joka valmistaa ajoneuvojen tietokoneita, jotka hallinnoivat esimerkiksi paikkatietoja.Continental Automotive Systemsin mukaan yhtiöt eivät ole suostuneet lisensoimaan autojen 4G-verkoissa tarvittavia patenttejaan sille, vaan ainoastaan suoraan autovalmistajille. Tämä on kanteen mukaan tehty siksi, että patenteista veloitettavat ylisuuret maksut saataisiin peiteltyä.Kanteen nostaneen yhtiön mukaan maksut ovat niin suuria, että ne tekisivät sen ja muiden samankaltaisten yritysten toiminnan käytännössä kannattamattomaksi.